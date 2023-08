Hermann Göbel ist das erste Todesopfer vom KZ Kemna

Arbeiten die grausamen Geschehnisse rund um den 26. August 1933 am Mühlenteich auf: (v. l.) Dr. Stephan Stracke (Verein zur Erforschung der Sozialen Bewegungen in Wuppertal), Johann Max Franzen (Stolperstein Remscheid) sowie Irmgard Wasserfuhr und Andrea Blesius (beide Verein Gedenk-und Bildungsstätte Pferdestall).

Hermann Göbel war nur 13 Jahre alt, als er 1933 erschossen wurde. Er war Zeuge eines Nazi-Verbrechens. Nun soll er einen Stolperstein bekommen. Doch gibt es noch Angehörige, die dabei sein können?

Remscheid. Es ist ein brütend heißer Sommertag, als der junge Hermann Richard Göbel am 26. August 1933 mittags mit vielen weiteren Schaulustigen zum Mühlenteich unweit seines Elternhauses in der Hoffmeisterstraße zieht. Der Knabe wird erst Zeuge von Nazi-Terror, wenig später ist der 13-Jährige tot. Das abschreckende Spektakel der Machthaber fordert ein unbeteiligtes Opfer, als die ersten Gefangenen des einen Monat zuvor eingerichteten Konzentrationslagers Kemna im Trüben nach Waffen suchen.

Das Wasser ist abgelassen worden, Häftlinge waten und wühlen im Schlamm, finden aber nichts. Die Machthaber sind auf der Suche nach Verstecken von Kommunisten. Remscheid ist eine KPD-Hochburg und die Nationalsozialisten lassen die Muskeln gegen die „Roten“ spielen – einschüchternd und martialisch. „Es war eine bürgerkriegsähnliche Situation, beide Seiten waren bewaffnet“, stellt der Wuppertaler Historiker Dr. Stephan Stracke fest.

Am 23. August findet eine Großrazzia im Arbeiterviertel Büchen in der Hoffmeister- und Lange Straße statt. 19 Personen werden verhaftet, zwei Tage später erfolgen weitere 38 Festnahmen am Honsberg. Marxistische Literatur und Waffen werden sichergestellt.

Die Häftlinge werden stundenlang gequält

Weitere hofft die Staatsgewalt um den kommissarischen Polizeipräsidenten in Wuppertal, Willy Veller, im stinkenden Morast des Mühlenteiches zu finden. Zwei Tage dauert das erniedrigende Prozedere, bei dem einer der Gefangenen vor Schwäche fast ertrunken wäre.

„Nach stundenlanger, sinnloser Quälerei wurden die Gepeinigten nackt in ein weiteres Becken zur ,Reinigung’ getrieben. Der Gefangene Otto Böhne rettete den erschöpften Mithäftling Arnold Schulz unter dem Gejohle ihrer Peiniger: Lass das Schwein doch ersaufen“, recherchierte Andrea Blesius vom Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall.

Die konzertierte Aktion von Polizei, SA und SS, bei der mit bis zu 1000 Kräften die Hatz auf die Kommunisten beginnt, wird am Mühlenteich flankiert von schwerbewaffneten Männern, die für Ruhe sorgen sollen. Um 14.30 Uhr stirbt der Zuschauer Hermann Göbel.

Erst im Prozess im Jahr 1948 kommt die Wahrheit über Hermanns Tod ans Licht

Der RGA zitierte am 29. August den Polizeibericht. Dort steht: „Um sich der die polizeilichen Absucharbeiten am Mühlenteich trotz Warnungen in belästigender und zum Teil herausfordernder Weise umlagernden Menge zu erwehren, sah sich die Wachmannschaft zur Abgabe von Warnschüssen genötigt.“ Unglücklicherweise sei dabei „ein Knabe durch einen Querschläger zu Tode gekommen“. Die Wahrheit ist eine andere. Im Prozess gegen die Menschlichkeit im Wuppertaler KZ Kemna 1948 sieht es das Gericht als erwiesen an, dass der Wachmann Wilhelm Bläsing mit Vorsatz handelte.

Bläsing, dem mit weiteren Wachmännern 76 Fälle von Misshandlungen und Folterungen von Schutzhäftlingen in Kemna nachgewiesen werden, verfügte über eine Armeepistole mit langem Lauf. „Er legte gezielt an, schoss und traf Hermann Göbel tödlich. Das Geschoss traf ihn in den Bauch und trat an der Schulter aus seinem Körper wieder aus“, dokumentierte Andrea Blesius. Die polizeilichen Ermittlungen 1933 verlaufen im Sande.

Die Eltern Magdalena und Gustav Hermann Göbel erhalten für ihren ältesten Sohn aus der Reichskasse eine „Entschädigung“ von 1500 Reichsmark. Bläsing wird verurteilt. „Die Beweisaufnahme hat ein unvorstellbares Bild von bestialischer Rohheit, gemeiner, jede Menschenwürde missachtende Gesinnung und Hinterhältigkeit ergeben. Er ist einer der brutalsten im Lager gewesen“, fand Blesius über den Angeklagten heraus. Bläsing wird zu langer Haft verurteilt.

Die Spur der Familie verliert sich in den 70ern

Stephan Stracke, der sich im Rahmen der Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „1933 – niemals vergessen“ intensiv mit dm KZ auseinandersetzt, sagt: „Hermann Göbel ist das erste Todesopfer von Kemna. Für die Gedenkstätte Kemna ist dies eine wichtige Geschichte.“ Johann Max Franzen würde dem Jungen gerne den 181. Stolperstein in Remscheid widmen. Es wäre der erste nach 2016. Über das Leben von Hermann Richard Göbel ist jedoch wenig bekannt.

Er wohnte mit seinen Eltern, einem Bruder und zwei Schwestern in der Hoffmeisterstraße 20. Die Todesanzeige im RGA datiert vom 30. August. Darin heißt es: „Die Beerdigung findet am Donnerstag, nachmittags 4 Uhr, vom Trauerhaus aus statt.“ Auf welchem Friedhof sie endete, konnten die Rechercheure des Pferdestalls trotz intensiver Archivarbeit nicht herausfinden. Es gibt kein Foto von ihm, ebenso wenig ist bekannt, wo Hermann zur Schule ging, welcher Konfession er angehörte.

Auch der Verbleib der Familie ist unklar. Eine uralte Meldekarte gibt Auskunft, dass die Göbels von der Steinstraße in die Hoffmeisterstraße zogen und kurz nach dem tragischen Tod nach Struck. Vater Gustav, am 29. September 1895 in Remscheid geboren, von Beruf Sägenhärter, starb am 12. Mai 1977 in Remscheid. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Nachkommen gibt. Der Pferdestall würde gerne mit ihnen in Kontakt treten: info@gub-pferdestall.de

Spaziergang zum Mühlenteich

Die Vereine zur Erforschung der sozialen Bewegungen (Wuppertal) und Pferdestall (Remscheid) laden für Samstag, 26. August, 15 Uhr, zu einem Gedenkspaziergang zum Mühlenteich ein, der unterhalb der Hoffmeisterstraße liegt, auch unweit der Stauffenbergstraße. Treffpunkt ist die Hoffmeisterstraße 25 in Büchen. Die Vereine werden weitere Infos zu Büchener Widerstandskämpfern wie Emil Illigmann sowie Erich und Heinrich Neumann geben. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.