Studie: SanaFabricius-Klinik ist top

Remscheid. Die Sana Fabricius-Klinik Remscheid an der Brüderstraße ist in einer Studie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in der Kategorie 50 bis 150 Betten mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. „Dieser Erfolg bestätigt die erfolgreiche Kooperation mit dem Gelenkzentrum Bergisch Land und gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Krankenhauses“, sagt Geschäftsführerin Ines P. Grunewald.