Studie: Einzelhandel sieht positive Entwicklung

Blick in 2019 optimistisch

+ © Tristan Krämer Peter Siedowski ist Leiter Unternehmerkunden bei der Commerzbank. Studien wie die vorliegende seien wichtig, um die Bedürfnisse seiner Kunden kennenzulernen, sagt er: „Umso besser ich sie kenne, desto eher kann ich ihnen helfen.“ © Tristan Krämer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Eine Erhebung im Auftrag der Commerzbank kommt zu überraschenden Ergebnissen. Die größten Sorgen bereitet der Fachkräftemangel.

Von Tristan Krämer

Ein Bummel durch die Innenstädte des Bergischen Landes kann trostlos sein. Egal, ob die Alleestraße in Remscheid oder die Clemens-Galerien oder die Hauptstraße in Solingen – in den Einkaufpassagen greift der Leerstand um sich. Der Einzelhandel scheint gegen Amazon und Co. kein Mittel zu finden und zunehmend in die Defensive zu geraten.

Alles schlecht also? Mitnichten, wie eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Commerzbank zeigt. Demnach bewerten 80 Prozent der Einzelhändler im Bergischen Land ihre wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr als positiv. Damit liegt die Region im Bundesschnitt. Und auch der Blick ins Jahr 2019 ist optimistisch.

Für die Studie mit dem Titel „Herausforderungen und Digitalisierung im Einzelhandel“ wurden im Sommer 2018 bundesweit rund 3500 Unternehmerkunden und Nichtkunden der Commerzbank befragt, 50 davon im Bergischen Land. „Es ist das fünfte Mal, dass wir eine solche repräsentative Erhebung in Auftrag gegeben haben. Aber zum ersten Mal haben wir dabei den Fokus auf eine spezielle Branche, den Einzelhandel, gelegt“, erklärt Peter Siedowski, der als Leiter Unternehmerkunden bei der Commerzbank mit seinem Team rund 21 500 Kunden im Bergischen Land betreut.

Laut Studie bewerten 40 Prozent der bergischen Einzelhändler ihre wirtschaftliche Entwicklung als sehr gut, weitere 40 Prozent beurteilen sie immerhin als stabil. Für das Jahr 2019 rechnen 78 Prozent der Befragten mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau (38 Prozent) beziehungsweise einer Stabilisierung mit kurzfristigen Rückgängen. Damit sind die bergischen Einzelhändler im bundesweiten Vergleich (75 Prozent) sogar optimistischer.

Überraschend ist auch das Ergebnis der Studie mit Blick auf den Online-Handel. Der wird von vielen nicht als das Schreckgespenst wahrgenommen, wie gemeinhin behauptet. Denn trotz der Digitalisierung verzeichnet jeder zweite Einzelhändler in der Region mehr Kunden als noch vor fünf Jahren. Das sind deutlich mehr als im Bundesschnitt (43 Prozent).

Nur ein Fünftel vertreibt Produkte sowohl stationär als auch online

„Dass das Internet alles kaputt macht, glaube ich nicht“, interpretiert Peter Siedowski die Zahlen – und zieht eine Parallele zu seiner eigenen Branche: „Die einfachen Sachen, die jeder Kunde selbst erledigen kann, die macht er online. Aber wenn es ein echtes Problem gibt, dann sucht er die persönliche Beratung in der Filiale. Das ist beim Einkaufen nicht anders.“

Dabei setzen im Bergischen noch vergleichsweise wenige Einzelhändler auf mehrere Vertriebskanäle. 69 Prozent verkaufen ihre Waren ausschließlich im Ladengeschäft und nur ein Drittel vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen sowohl stationär als auch online.

Zwar sehen 50 Prozent der hiesigen Einzelhändler in der Konkurrenz durch Online-Handel die größte Herausforderung. Doch damit rangiert der digitale Wettbewerb nur auf Platz 3 der Sorgen-Hitliste. Das größte Kopfzerbrechen bereitet etwas, das ebenfalls aus anderen Branchen bekannt ist: der Fachkräftemangel. 69 Prozent und damit deutlich mehr als bundesweit (57 Prozent) sehen in ihm das größte Problem für die Zukunft.

„Es ist vielleicht auch deshalb so groß, weil der Verkäufer die Schnittstelle zwischen dem stationären und dem Handel im Internet bildet. Wenn ein Kunde ins Geschäft kommt, muss der Verkäufer ihm einen Mehrwert gegenüber dem Onlineangebot bieten“, vermutet Commerzbank-Sprecher Dr. Matthias Kretschmer.

WEITERE ERGEBNISSE KREDITE Wenn es ums Geld ausgeben geht, sind die bergischen Einzelhändler konservativ. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) stemmt Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb. „Viele verschieben notwendige Investition immer weiter nach hinten. Dabei ist die Kreditsituation derzeit so günstig wie selten“, sagt Peter Siedowski.

Ein Mittel, um junge Menschen und damit Fachkräfte an das Bergische Land zu binden, sind attraktive Städte. Die wollen auch die Einzelhändler. Jeder Dritte wünscht sich in der Commerzbank-Umfrage einen Ausbau der Breitbandversorgung (38 Prozent) und Investitionen in die Attraktivität der Innenstadt (37 Prozent). Bundesweit sind es mit 32 beziehungsweise 33 Prozent deutlich weniger.

Auffällig: Große Sorgen bereitet den bergischen Einzelhändlern auch der Datenschutz. 52 Prozent der Befragten und damit doppelt so viele wie bundesweit, gaben ihn als größte Herausforderung für ihr Geschäft an.

Auch interessant: Bergische Wirtschaft: Konjunktur verliert etwas an Schwung