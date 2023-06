„Stuck in Clarenbach“: Benji dreht Video über Busprobleme

Wieder mal in Clarenbach gestrandet: Was ihm an der Bushaltestelle in Lüttringhausen passiert, hat Benji in Rap gepackt.

18-jähriger Remscheider veröffentlicht im August sein erstes Album.

Remscheid. „Die Sonne geht schon unter, Jalousien gehen runter. An diesem Ort fühle ich mich wie ein Geist, der aus fremden Ländern ist. Und ich habe Zeit. Bin wieder stuck in Clarenbach, schon wieder stuck in Clarenbach“, rappt Benji (Eigenschreibweise: Beπji), während er mal wieder an der Bushaltestelle zwischen Gustav Grimm und Peiseler GmbH gestrandet ist. Der Beat geht ins Ohr. Was der 18-Jährige damit sagen will: Die Busverbindungen in Remscheid lassen zu wünschen übrig. Damit ist Benji alias Benjamin Beck übrigens nicht alleine: Bei der Jugendbefragung des Jugendrats und der Stadt prangerten die Jugendlichen genau das an.

Benji hat es in Deutschrap gepackt, sein Freund Tom aka Schwächeanfall hat das Video dazu gedreht. Zu sehen ist es bei Youtube. Fiktion ist die erste Auskopplung seines Albums „Ronsdorfer Junge“, das im August erscheint, aber nicht. „Das Problem ergibt sich öfter, wenn man von Remscheid nach Ronsdorf oder umgekehrt mit der 660 oder der 670 fahren will. Man kriegt den Anschluss nicht.“ Und dann ist man halt wieder „stuck in Clarenbach“. Ein Ort in Lüttringhausen, an dem es außer Gewerbe nichts gibt. „Bei Instagram habe ich eine Umfrage gemacht – 40 Prozent der Leute ist das auch passiert“, sagt Benji.

Eine Stunde saß der Ronsdorfer, der 2022 Abi am Leibniz-Gymnasium gemacht hat, letztens an der Bushaltestelle, als er ins Fitnessstudio fahren wollte. Einmal ist er sogar nach Hause gelaufen. „Das hat eine Stunde gedauert.“ Problem: Benji hat weder Auto noch Führerschein, nur ein Semesterticket. Und für sein Studium – bald studiert er in Wuppertal Spanisch und Sport auf Lehramt – bereitet er sich im FitX in Remscheid auf den Eignungstest vor. Daher ist er auf den Bus angewiesen. „Außerdem mag ich Busfahren“, sagt er.

Was könnte nicht alles in Clarenbach passieren?

Nur das Ausharren nicht. Im Video stellt sich der Student Dinge vor, die in Clarenbach passieren, während er eine gefühlte Ewigkeit dort sitzt – er fängt sogar an, zu fantasieren. Ein Freund erscheint ihm, während Autos achtlos an ihm vorbeiziehen. Niemand nimmt ihn mit. „Ich wünschte, ich wäre im Süden von Sevilla nach Granada“, rappt er.

Benjamin Beck begann mit acht Jahren, Klavier zu spielen, später kamen Cello, Gitarre und E-Bass hinzu. 2016 gründete er mit seinen Schulkameraden die Band Eleven, die auch auf dem Schülerrockfestival und bei Leibniz-Schulfesten spielte. „Durch Corona habe ich mit Rap-Beats und der Videoproduktion gemeinsam mit Tom angefangen“, erzählt Benjamin. Nun erscheint sein Album mit 15 Songs. „Authentisch, facettenreich, bedacht“, beschreibt er es. Wo will er denn mal hin? „Ein Träumchen wäre natürlich, wenn ich mal von der Musik leben könnte. Momentan würde ich mich einfach über ein bisschen Taschengeld freuen“, sagt Benji.

Mehr Infos zu Benji:

instagram.com/benjiboyeleven