TS Struck feiert 100-jähriges Bestehen

Die TS-Struck-Verantwortlichen (v.l.) : Dirk Aukschlat, Holger Plickert, Jürgen Nowak, Martin Juling, Horst Danel und Kai Garschagen.

Der Verein wurde 1919 in der Gaststätte Bremicker gegründet. Gefeiert wird Anfang Juni mit viel Sport.

Von Dela Kirchner

Ein Verein, der auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, gehört in Remscheid eindeutig schon zum Inventar – und die ersten Umtriebe zur Gründung des TS Struck reichen sogar bis ins Jahr 1912 zurück. Der Erste Weltkrieg stoppte die ersten Aktivitäten von Turnern, Leichtathleten und Fußballern, bevor im Jahr 1919 in der Gaststätte Bremicker die Neugründung erfolgte: Als Abteilung Struck der freien Turnvereinigung, aber schon mit kompletter Fußballabteilung.

Der Saal in der Gaststätte wurde schnell zu klein und nach einem Intermezzo in einer Reithalle wurde die Turnhalle am Osterbusch zur neuen Heimat der Turner. Die Fußballer erst ohne eigenen Platz, bauten zwischen 1922 und 1926 in Eigenregie den Sportplatz hinter der Neuenhofer Schule. Die Grundsteinlegung für das Sportlerheim fand am 19. März 1927 statt.

Was so schön begann, wurde in den 1930er Jahren durch die Nationalsozialisten zerstört. Die Sportler fanden eine Notunterkunft in der Gaststätte Becker. Über 20 Jahre kämpfte der Verein um den Bau eines neuen Sportlerheims, bis 1974 endlich die Fertigstellung der Anlage am Neuenhof gefeiert werden konnte.

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte ist die erfolgreiche Durchführung des Projektes zur Erschaffung eines neuen Jugendraums 1991 unter dem damaligen Vorsitzenden Karl Görtz. „Vielen Vereinsmitgliedern ist Karl Görtz, der gefühlt ewig im Amt war, mit Zigarre im Mund noch immer ein vertrautes Bild“, erzählen Jürgen Nowak, Dirk Aukschlat und Martin Juling vom Vorstandsteam des TS Struck.

Heute hat der Verein rund 350 Mitglieder

Mittlerweile wird der Verein von einem Team aus einem fünfköpfigen Vorstand und einem erweiterten Kreis geführt. „Wir haben uns als Vorstand im vergangenen Jahr ganz neu aufgestellt“, berichtet Kai Garschagen, der aktuelle 1. Vorsitzende. „Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die ein Ehrenamt mit viel Engagement und Herzblut übernehmen möchten. Und die nötige Zeit dafür aufbringen können.“ Und zu tun gibt es am Neuenhof immer mehr als genug: „Wir sind in Sachen Spielbetrieb voll ausgelastet“, freuen sich Horst Danel und Holger Plickert, die schwerpunktmäßig die Jugendmannschaften betreuen. „Theoretisch könnten wir sogar noch viel mehr Mannschaften gründen – schon bei den ganz Kleinen.“ Bereits mit vier und fünf Jahren können interessierte Kinder bei den „Bambini“ spielen.

100 JAHRE TS STRUCK FEIERN Am 1. Juni findet ein Familienfest zum 100. Geburtstag mit Livemusik von „Just4fun“ und dem Spiel der Altherren-Traditionsteams von Struck und 1. FC Köln statt. Vom 7. bis 10. Juni findet das Jugend-Pfingstturnier statt. Am 15. Juni folgt ein Turnier der Mädchen oder jungen Damen U17.

Aktuell gehören rund 350 Mitglieder zu den Abteilungen Fußball, Tischtennis und Turnen. Mit 14 Jugend- und fünf Seniorenmannschaften kann sich die Anlage am Neuenhof über mangelnde Auslastung nicht beschweren. Zumal in naher Zukunft auch die Kooperation mit Remscheider Schulen ausgebaut werden soll. Angedacht ist, dass die Trainer des TS Struck auch bei den Schulmannschaften das Coaching übernehmen sollen.

Ganz so rosig wie zum aktuellen Zeitpunkt sah es in der turbulenten Vereinsgeschichte nicht immer aus: 2008 drohte der Verlust der gesamten Sportanlage. Geschwitzt wird am Neuenhof in der Tat nicht nur beim Sport – zwei Tage vor dem geplanten Baubeginn des neuen Kunstrasenplatzes 2015 meldete die Baufirma Insolvenz an. Mit dem für den Verein typischen persönlichen Einsatz, viel Idealismus und pragmatischen Lösungsansätzen konnte zuletzt auch diese Klippe umschifft werden. 2019 steht das Feiern im Vordergrund: „Wir freuen uns, im Rahmen der Feierlichkeiten und Turniere unser schönes Umfeld, den tollen Platz und unsere guten Trainingsmöglichkeiten einem breiten Publikum präsentieren zu können“, sagt das Vorstandsteam.