Strohballenbrände: Gericht rollt den Prozess neu auf

Gericht

Wuppertaler Richter verweist auf neue Beweise.

Von Dirk Lotze

In einer Serie von Strohballenbränden 2017 in Remscheid und Solingen geht es um weitere Beweise. Zwei 23 und 68 Jahre alten Angeklagten aus Remscheid können die Taten möglicherweise doch noch nachgewiesen werden. Das ließ der vorsitzende Richter Dienstag am Landgericht in Wuppertal durchblicken. Die Richter müssen den Prozess völlig neu aufrollen. Der ältere Angeklagte ist vorbestraft wegen Totschlags und hat lange Strafen hinter sich. Es geht für ihn um Einweisung in Psychiatrie oder Sicherheitsverwahrung.

Die Männer hatten gegen ein noch nicht rechtskräftiges Urteil wegen eines Brandes bei Lennep vom 24. Juli 2017 Rechtsmittel eingelegt. Beide Angeklagten waren kurz nach dem Feuer von der Polizei alkoholisiert in einem Auto aufgegriffen worden. Die weiteren Brände der Serie gelten bislang als unaufgeklärt.

Der 23-Jährige hat zugegeben, ohne Führerschein gefahren zu sein. Sein Auto war nicht zugelassen, mehrere alte Kennzeichen sollen von einem Schrotthandel gestammt haben. Auch ging es um einen Straßenstreit in Remscheid im Winter 2018. Dabei soll der 68-Jährige einen Rentner mit einer Gaspistole bedroht haben.

Vom Gericht wollten die Männer mildere Urteile. Der vorsitzende Richter hingegen verdeutlichte: Der Ältere solle seine Strafe von drei Jahren und vier Monaten lieber annehmen. Dann dürfe ihm niemand sein Urteil verschlechtern: „Für Sie ist sonst die Frage, ob Sie noch mal raus kommen.“ Der Jüngere würde seine Gefängnisstrafe von zwei Jahren bei erneuter Verhandlung wohl ebenfalls verlängern.

Die Warnung des Richters dazu: „Sie riskieren alles, was Sie sich aufgebaut haben.“ Der 68-Jährige brauste auf und erklärte: „Ich ziehe das hier durch bis zum Letzten“. Die Brandstiftung will auch der Jüngere nicht zugeben. Kommentar des Richters: „Das nenne ich mal Bockbeinigkeit.“ Es gebe von den Brandorten Reifenspuren, die sich bisher noch niemand so genau angeschaut habe.

Fortsetzungstermine will das Gericht bekannt geben.