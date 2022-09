Streuobstwiese gerodet:Tannenhof pflanzt 25 Bäume

Remscheid. Die Wühlmäuse fraßen an ihren Wurzeln, die Trockenheit ließ ihre Äste verdorren. Und manch ein Obstbaum auf der Streuobstwiese der Stiftung Tannenhof folgte bereits den Gesetzen der Schwerkraft und neigte sich zur Seite. Am Ende ließ Dietmar Volk, Kaufmännischer Direktor des psychiatrischen Krankenhauses in Lüttringhausen, Männer mit der Sägen anrücken.