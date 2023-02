Morgen Streik: Bäder dicht, Busse fahren nicht

Die Busse der Stadtwerke werden am Dienstag von Betriebsbeginn an nicht fahren.

Remscheid. Das bedeutet für die Fahrgäste, dass die Nachtexpresse von Montag auf Dienstag, wie gewohnt verkehren. Über den weiteren Tagesverlauf am Dienstag wird keine Buslinie fahren und auch kein Schulbusverkehr stattfinden. Der Warnstreik im Nahverkehr wird wahrscheinlich komplette 24 Stunden dauern.

Die ersten Busausfahrten werden voraussichtlich erst am Mittwoch gegen 4 Uhr erfolgen. Auch die EWR wird am Dienstag ganztätig bestreikt. Die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme ist jedoch gesichert. Auch die Notrufnummern für Störungsmeldungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Wärme sind aktiv. Vom Warnstreik werden auch die Bäder betroffen sein. Das H 2 O und das Sportbad am Park bleiben ganztägig geschlossen. Kunden, die eine Beauty- oder Massageanwendung gebucht haben, bitten die EWR, einen neuen Termin zu vereinbaren. -AWe-