Strafe nicht bezahlt – Mann in Haft

Remscheid/Düsseldorf. Polizisten nahmen den zur Fahndung ausgeschriebenen Mann am Sonntagabend fest. Er war den Beamten bei einer Einreisekontrolle am Flughafen in Düsseldorf aufgefallen. Der 21-Jährige kam von einem Flug aus dem Kosovo und wollte zu seiner Wohnadresse in Vettweiß im Kreis Düren.