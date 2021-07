S7: Störung führt zu Zugausfällen

Verkehr

Bahnpendler müssen am Freitagmorgen Geduld aufbringen.

Wegen einer „Störung an der Streckeninfrastruktur“ kommt es am Freitagmorgen auf der Linie S7 zwischen Remscheid, Solingen und Wuppertal zu Abweichungen vom Fahrplan, teilte Abellio als Betreiber der Strecke mit. Züge fallen zum Teil aus oder haben Verspätungen, so dass Anschlüsse an folgende Stationen nicht erreicht werden konnten. Die Störung soll um 10 Uhr behoben sein.

red