BV stimmt Lösung für Sedanstraße zu

+ © Roland Keusch 19 Bäume müssen weichen: An dieser Stelle entsteht die neue Kita in der Sedanstraße. © Roland Keusch

Bezirksvertretung Süd folgt dem städtischen Vorschlag für die Verkehrsanbindung der neuen Kita.

Von Andreas Weber

Den Königsweg für die Andienung der Kita Sedanstraße gibt es nicht. Gleichwohl hat sich die Bezirksvertretung (BV) Süd ohne Gegenstimme auf einen Vorschlag der Stadtverwaltung verständigt, der den Wegfall von zwei Parkplätzen vorsieht, damit in der Sackgasse die Ausweichfläche für den Begegnungsverkehr erhöht wird.

BV-Vorsitzender Stefan Grote (SPD) sprach bei der Sitzung in der Sophie-Scholl-Gesamtschule davon, dass ihm die Verkehrsproblematik bei der geplanten Kindertagesstätte „schlaflose Nächte bereitet habe“. Auch den städtischen Fachleuten war die Entscheidung im Vorfeld nicht leicht gefallen. Denn auch ohne Kita ist die Lage verzwickt. Die Sedanstraße ist eng, Anwohnerparkplätze auf der – von der Metzer Straße kommend – linken Seite sorgen dafür, dass der Begegnungsverkehr extrem schwierig ist.

Schon heute regelt ein morgendlicher Lotsendienst an der Kreuzung Metzer-/Spichern-/Sedanstraße den Schulbeginn. Elke El Ghorchi zählt zu den Freiwilligen, die dafür sorgen, dass die Kinder sicher zur Walther-Hartmann-Schule gehen können. In der BV ergriff sie als Zuhörerin während einer Sitzungsunterbrechung das Wort, und sprach von „desolaten Zuständen“, die heute den elterlichen Bringdienst prägen.

Wie soll das erst mit der Kita schräg gegenüber der Grundschule werden? BV-Mitglied Paul Uwe Schabla (CDU) befürchtet das Schlimmste. Der Parkaum für Kita, Schule und Anwohner werde nicht ausreichen, der geplante Wendehammer zum Parkplatz. Auch die Querungen auf dem Weg zur Schule und Kita hielt er für bedenklich. „Ich fühle mich durch die Vorlage der Verwaltung erpresst“, protestierte Schabla. Unter diesen Voraussetzungen sei „es die beste Lösung“, entgegnete Jörg Schubert, Fachdienstleiter Bauen im Rathaus. Auch Dezernent Thomas Neuhaus erklärte: „Es gibt leider keine perfekten Drive-In-Kitas in Remscheid.“

Berufskolleg Technik könnte Lehrerparkplätze abtreten

Entlastung zeichnet sich in zweierlei Hinsicht ab: Die viergruppige Einrichtung Sedanstraße in Trägerschaft der ISS Mehrsprachige Kindertagesstätten gGmbH wird auf ihrem Gelände mehr Stellflächen erhalten als angedacht. Statt der erforderlichen vier stockt Investor Lindex auf sechs Plätze auf. Diese, bat Elke Rühl (CDU), sollten in der Kita-freien Zeit von Anwohnern genutzt werden dürfen, gerade am Wochenende. Die Verwaltung versprach, darüber mit dem Investor zu sprechen. Denkbar wäre, ungenutzte Stellflächen des Lehrerparkplatzes am benachbarten, unterhalb gelegenen Berufskolleg Technik der Walther-Hartmann-Schule und der Kita Sedanstraße zur Verfügung zu stellen. Über eine Treppe wären Erzieher und Lehrer schnell oben. Nötig wären die zusätzlichen Parkplätze, denn ein Teil der Plätze, auf den sich die Pädagogen der Hartmann-Schule heute stellen, fällt dem Wendehammer zum Opfer.

Verworfen wurde die Idee, einen Shuttle-Service für Kita-Eltern auf dem Berufskolleg-Parklatz zu genehmigen – brandschutzrechtliche Gründe sprachen dagegen. Keine Chance gibt es auch über das angrenzende Gelände der EWR eine Anbindung zu schaffen. Die Bezirksvertretung hatte es zuvor abgelehnt, den rechten Bürgersteig der Sedanstraße zugunsten einer Fahrbahnverbreiterung wegfallen zu lassen. Dieses Stück Sicherheit auf dem Fußweg der Kleinen müsse bleiben. Elke Rühl forderte, alles zu tun, um die hochbelastete Sackgasse zu beruhigen. Schritttempo 10 km/h könne eine Maßnahme sein.

BÄUME WEICHEN FÜR KITA BEZIRKSVERTRETUNG Die BV Süd stimmte in ihrer Sitzung zu, 19 geschützte Laubbäume, darunter 15 Eichen, zu fällen, die für den viergruppigen Kita-Bau Sedanstraße weichen müssen. Vier davon stehen im geplanten Wendehammer. Die Entscheidung fiel den Ortspolitikern aus dem Südbezirk Mittwochabend nicht schwer, weil der Bauherr (Firma Lindex) auf dem Grundstück 25 Ersatzbäume als Ausgleich pflanzen muss.

Mehrfach betonte Stefan Grote, dass das Kindeswohl nicht gefährdet werden dürfe. In jedem Fall wird die Ausweichbucht zwischen den Parkstreifen für die Anwohner der Mehrfamilienhäuser 85 bis 93 auf 25 Meter verlängert. Wenn dies die Lösung sei, so ein Anwohner, der Rederecht erhielt, müsse die Stadt Sorge tragen, dass das Ordnungsamt an der Stelle regelmäßig kontrolliere und Knöllchen verteile. Denn zu den Bring- und Abholzeiten werde das temporäre Halteverbot bereits heute permanent ignoriert. Thomas Neuhaus warb dafür, dass die Sedanstraße wichtig sei, um die Lücke von 784 fehlenden Kita-Plätzen in Remscheid zu stopfen. Allein der Bedarf im Südbezirk liegt bei 176 Plätzen.