Grund- und Gewerbesteuern bleiben konstant – vorerst jedenfalls

Endgültige Entscheidung treffen die Politiker mit dem Haushalt 2023/2024.

Von Frank Michalczak

Wenn sich an diesem Donnerstag die Ortspolitiker im Haupt- und Finanzausschuss treffen, geht es auch um die Grund- und Gewerbesteuer, die Hausbesitzer beziehungsweise Unternehmer zahlen müssen. Diese bleibt 2023 zunächst einmal konstant, wofür eine gesonderte Satzung verabschiedet werden sollte, wie Stadtkämmerer Sven Wiertz empfiehlt. Doch: Von vorschneller Freude ist abzuraten. Es gehe lediglich darum, eine „ordnungsgemäße Steuererhebung“ im ersten Vierteljahr 2023 zu gewährleisten.

Hintergrund ist, dass der städtische Doppelhaushalt 2023/2024 auf sich warten lässt. Er wird frühestens im Januar als Entwurf vorliegen und in den folgenden Wochen von den Ortspolitikern beraten. „Und wenn er danach verabschiedet wird, muss er außerdem noch von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden“, nennt Wiertz einen weiteren zeitlichen Aufschub. All das führt dazu, dass die Steuern, die Remscheid erhebt, bis weit in das Frühjahr hinein nicht steigen werden. Aber: Auch hier sollten Unternehmer und Hausbesitzer vorsichtig sein. Denn: Sollte der Stadtrat dann doch wegen der akuten Finanznot Remscheids Steuererhöhungen beschließen, würde dies rückwirkend gelten. Nachzahlungen wären also fällig.

Entlastungen habenFolgen für die Städte

Ob es soweit kommt, will der Stadtdirektor weder bestätigen – noch ausschließen. Er verweist darauf, dass derzeit noch „viele Gesetzgebungsverfahren“ beim Bund und beim Land laufen, die Einfluss auf die Kommunalfinanzen haben. Ein Beispiel dafür seien die geplanten Entlastungen bei der Einkommens- und Lohnsteuer, mit der die Bundesregierung einen Beitrag leisten möchte, den Menschen in Zeiten hoher Inflation mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen. Da aber die Kommunen einen Anteil am Gesamtsteueraufkommen erhalten, muss Wiertz mit Mindererträgen rechnen: „Sie betragen für die nächsten beiden Jahre rund 12 Millionen Euro“, nennt er ein Beispiel für die Folgen, die Remscheid durch neue Gesetzgebungen zu erwarten hat.

Diese und andere Faktoren hat er in seinem Haushaltsentwurf einzufügen, in dem sich Ausgaben und Einnahmen die Waage halten müssen. Dabei entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen zuletzt sehr positiv – ein Indikator für die Leistungsfähigkeit der Remscheider Wirtschaft: „Wir haben einen Höchststand verzeichnet,“ bilanziert Wiertz. Ob sich dieser Trend aber fortsetzt, sei jedoch ungewiss. „Es gibt Anlass zur Sorge.“