Steuerbetrug: Geschäftspartner fühlen sich hintergangen

Ein 47-jähriger Remscheider muss sich vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Es geht um 15 Millionen Euro.

Von Dirk Lotze

Remscheid/Wuppertal. In einem Großprozess um Steuerhinterziehung mit Scheinrechnungen in Remscheid bezeugen frühere Geschäftspartner: Sie sehen sich vom Angeklagten hintergangen und geprellt. Neben Schaden in ihren Firmen seien sie auf Forderungen des Finanzamts sitzen geblieben – die er verursacht habe, bevor er jeweils abgetaucht sei.

Laut Steuerfahndung soll er über vier Jahre Geschäfte über 15 Millionen Euro am Fiskus vorbei gelenkt haben. Der Mann soll als Inhaber eines Lüttringhauser Betriebs falsche Rechnungen erstellt haben. Im selben Verfahren vor dem Landgericht Wuppertal wirft ihm die Staatsanwaltschaft gleiche Taten in drei weiteren Bundesländern vor. Der 47-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem er Ende November 2022 festgenommen wurde.

Auf zwei Drittel der Rechnungen sei vermerkt: „Betrag bar erhalten“. Teils soll er Anteile von Empfängern der falschen Rechnungen bekommen haben, teils könne er mit den Papieren Geschäfte mit eingeschmuggelten Schwarzmarkt-Paletten gedeckt haben. Parallel zur Verhandlung ermitteln die Behörden bundesweit gegen weitere Beschuldigte. Dem 47-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft eine mildere Strafe in Aussicht gestellt, falls er bei der Aufklärung hilft.

Bergeweise Rechnungen über angebliche Lieferungen

Laut Zeugen stellte sich der Mann im Rhein-Main-Gebiet als „Geschäftsmann aus Remscheid“ vor. Er habe günstige Paletten angeboten. Angeblich sollten sie aus Rumänien stammen. Erschienen seien Laster mit Kennzeichen aus unterschiedlichsten Ländern. Nach einiger Zeit sei er verschwunden, dafür sei die Steuerfahndung erschienen: Es waren bergeweise Rechnungen über angebliche Palettenlieferungen aufgetaucht. Die Mengen hätten über Monate täglich einen vollen 40-Tonnen-Sattelzug ergeben.

Wenn es brenzlig wurde, tauchte der Angeklagte ab

Den Aussagen zufolge unterhielt der Angeklagte seine Geschäftsbeziehungen nur jeweils, bis Partnerinnen und Partner misstrauisch wurden. Ein Palettenhändler (58) sagte im Zeugenstand aus, er habe anfangs für den Mann ohne Rechnung Paletten umgeladen und verteilt: „Er hat gesagt, er will ein Palettenwerk in Russland aufbauen, und ich wollte mich daran beteiligen. Ich habe gesagt: Mach erst mal, und wenn es läuft, rechnen wir ab.“ Nach acht Monaten habe er abbrechen müssen, weil er finanziell nicht mehr weiter wusste. Darauf habe sich der Angeklagte nicht mehr blicken lassen und sein Appartement zurückgelassen: „Die Möbel waren noch da und die Klamotten, aber er nicht mehr.“

Das Gericht will am 20. Juli weiter verhandeln.