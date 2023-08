Steuerbetrug: Angeklagter verrät Hintermänner

48 Jahre alter Mann gesteht vor dem Landgericht Taten in Millionenhöhe.

Von Dirk Lotze

Remscheid/Wuppertal. In einem Prozess um Steuerbetrug in Millionenhöhe in einem ehemaligen Betrieb in Lüttringhausen gesteht der 48 Jahre alte Angeklagte die Vorwürfe. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann über mehrere Jahre für zusammen 15 Millionen Euro mit Paletten zum Warentransport gehandelt haben, ein Viertel davon betrifft Remscheid. Die Geschäfte seien überwiegend an der Steuer vorbei gelaufen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Er muss sich für gleichartige Vorwürfe aus vier Bundesländern im Landgericht Wuppertal verantworten. Außerhalb der Verhandlung sagte der Mann vor einem Ermittlungsrichter ausführlich aus – und belastete weitere Personen als Mittäter und Hinterleute.

Der Vorsitzende Richter erklärte während der Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag: „Ich habe mit dem zuständigen Staatsanwalt gesprochen. Er ist sehr zufrieden.“

Zeugenaussagen zufolge beteiligte sich der Mann 2019 an einem Handelsunternehmen in Remscheid-Lüttringhausen. An anderen Tatorten sei er ab da als „Geschäftsmann aus Remscheid“ aufgetreten. Er sei mit einem Transporter voller Paletten vorgefahren und habe Geschäfte angeboten. Eine Zeugin sagte aus: Alle paar Tage sei der Mann in ihrem Büro erschienen und habe Unterlagen ausgedruckt. Wie sich herausstellte, seien es Rechnungen auf dem Briefpapier ihres Unternehmens gewesen. Darin wurde Mehrwertsteuer benannt, bezahlt wurde sie nie. Schließlich sei er nicht mehr gekommen, dafür habe sich die Steuerfahndung gemeldet. Die Einschätzung der Zeugin über das Auftreten des Mannes, im Nachhinein: „Er war nicht der typische Palettenhändler, eher die Sorte Versicherungsvertreter.“

An den weiteren Tatorten soll der Angeklagte ebenfalls abgetaucht sein, sobald sich Probleme zeigten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Teil der Rechnungen zum Schein erstellt wurde: Die Empfänger hätten sich die Mehrwertsteuer vom Finanzamt erstatten lassen und sich daran bereichert. Der Angeklagte habe dafür Belohnung in Millionenhöhe bekommen – bar ausgezahlt. In anderen Fällen könnten die Rechnungen Lieferungen von geschmuggelten Paletten aus Ukraine verdeckt haben.

Richter wollen Ermittlungen nicht gefährden

Mit seinem Geständnis leistet der Mann sogenannte Aufklärungshilfe für Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft. Bundesweit sollen weitere Ermittlungen laufen, Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft.

Einzelheiten halten die Richterinnen und Richter aus der öffentlichen Verhandlung heraus, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Mann erhofft sich von seinen Angaben eine Bewährungschance.

Das Gericht will am 17. August weiter verhandeln.