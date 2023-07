Sternekoch Tim Raue gibt in Remscheid Grilltipps

Fernsehstar bereitete bei der Grillardor Erlebniswelt ungewöhnliche Spezialitäten vor Publikum zu.

Von Lena Spataro

Remscheid. TV- und Sternekoch Tim Raue sorgte am Samstag für ein volles Haus in der Grillardor Erlebniswelt in Lennep. Gemeinsam mit sechs Gewinnspielsiegern grillte der gebürtige Berliner allerhand außergewöhnliche Gerichte und zeigte sich dabei nahbar und amüsant.

Seit 2021 ist Tim Raue Markenbotschafter des Grillkonzerns Weber. Aus diesem Grund besuchte Raue die Grillardor Erlebniswelt, das größte Weber-Geschäft weltweit, und veranstaltete ein Live-Grill-Event in dessen offenem Innengarten. Komplett in Dunkelblau gekleidet und mit passender Weber-Schürze bewies Raue dabei, dass ein Koch auch hinter einem Grill eine gute Figur machen kann.

„Jemand, der aus der Küche kommt, geht ganz anders ans Grillen heran“, verriet Raue auf der Bühne. „Das Kochen gibt mir die handwerkliche Möglichkeit, viel flexibler zu arbeiten. So schaffe ich eine Aromenwelt.“ Und diese Herangehensweise scheint aufzugehen. Nicht nur auf der Bühne der Grillardor Erlebniswelt, sondern auch in seinem eigenen Lokal in Berlin. So ist das Restaurant Tim Raue mittlerweile mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet. Zum Abheben aufgrund seines großen Erfolges neigt Raue dennoch nicht.

„Das heißt ja hier Erlebniswelt. Und was soll ich sagen? Für mich ist das hier ein echtes Erlebnis“, sagte Tim Raue auf der Bühne hinter der Weber-Outdoor-Küche zum Gewinnspielsieger Michael Wisniewski. Er war einer von insgesamt sechs glücklichen Gewinnern, die bei der Live-Aktion neben dem TV-Koch auf der Bühne stehen und seine Kreationen probieren durften. Bei der Verlosung mitgemacht hatten circa 600 Teilnehmer. Die Gewinnchance lag also bei gerade mal einem Prozent. „Nach dem Kauf eines Pizzawenders ist mein Name in den Lostopf gewandert“, so Wisniewski.

Mit dem Hauptgewinn hätte der Remscheider daraufhin aber nicht gerechnet. Als begeisterter Grillfan konnte er dadurch den TV-Koch und einige neue Gerichte gleichzeitig kennenlernen. „Selber wäre ich nie auf die Idee gekommen, Taube oder Kalbszunge zu grillen. Dabei hat alles hervorragend geschmeckt.“

Weiter schwärmte der Remscheider: „Die Location hier unter freiem Himmel auf der Piazza ist natürlich toll.“ Und Tim Raue sei zudem locker und lustig rübergekommen. Nicht zuletzt, als er ein paar private Geschichten aus seiner Jugend im Berliner Szeneviertel Kreuzberg erzählte. Dabei entstand zum Beispiel seine Vorliebe für Pommes mit Mayo.

Die gab es am Samstag allerdings nicht. Dafür Taubenfleisch, Kabeljau und Kalbszunge. Zubereitet in dem rostroten „Lumin“, dem neuesten Elektrogrill der Marke Weber. Dabei stellte Raue die verschiedenen Funktionen der Neuheit vor und erzählte, warum er absichtlich solche außergewöhnlichen Gerichte ausgewählt hat, die noch dazu eher untypisch fürs Grillen sind. „Wir wollen euch heute heiß machen und ein bisschen Inspiration liefern, damit ihr euch an eurem eigenen Grill selber ausprobieren könnt“, sagte der Sternekoch.

Im Anschluss an eine knapp einstündige Grillvorführung, die insgesamt dreimal wiederholt wurde, gab Raue Autogramme und posierte für Fanbilder. Die Schlange zum Anstehen erstreckte sich dabei quer durch die halbe Erlebniswelt. Nebenbei machte er Werbung für sein nächstes Kochbuch, das im September dieses Jahres erscheinen soll. „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist das Kochbuch zur gleichnamigen Magenta-TV-Serie.

Dabei besuchte der Berliner 18 Länder auf verschiedenen Kontinenten und probierte sich dabei durch unterschiedliche Küchen auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind die Dreharbeiten zur dritten Staffel beendet, verriet Raues Management auf RGA-Nachfrage.

Lesen Sie auch Grillardor: Kita kommt trotz höherer Baupreise Grillardor: Kita kommt trotz höherer Baupreise Grillardor: Das sind die Trends am Grill Grillardor: Das sind die Trends am Grill

Restaurant und Kurse

Zur Grillardor Erlebniswelt gehört neben der großen Verkaufsfläche auch ein eigenes Restaurant. Zusätzlich können vor Ort private Grillkurse gebucht werden. BBQ-Nights und BBQ-Brunchs werden dabei beinahe wöchentlich angeboten. Nächsten Samstag findet bereits der nächste BBQ-Brunch statt, bei dem Grillfans erfahren, welche kulinarische Vielfalt es bei der beliebten Mahlzeit zwischen Frühstück und Mittagessen gibt.