Stephan Sulke gastiert in der Klosterkirche

Chanson

+ © Roland Keusch Überzeugte mit seinem Programm „Der Typ von nebenan“ voll und ganz in der Klosterkirche: Liedermacher Stephan Sulke. © Roland Keusch

Liedermacher gefällt mit bewährten Ecken und Kanten nicht nur dem Fanclub. In der Klosterkirche gibt es Pfiffe der Begeisterung.

Von Antje Dahlhaus

Den Typen von nebenan hätte Stephan Sulke kaum besser darstellen können als mit seinem improvisierten Auftakt in der Klosterkirche. „Ich hab keinen Ton – guten Abend trotzdem“, startete er ohne Mikrofonverstärkung und mutmaßte: „Das liegt wahrscheinlich daran, dass heute Abend mein Agent da ist.“ Also noch mal kurz Vorhang zu und wieder auf, im Grunde wirkt der holperige Start fast schon gewollt.

Stephan Sulke ist nicht glatt. Er hat Ecken und Kanten und weckt schon mit den ersten Tönen Erinnerungen an Chansonniers wie Jacques Brel. Nicht nur die Wehmut ist klanggleich, auch der ironische Biss in den Liedern hält dem Vergleich Stand.

Im Lied der Allerdümmsten trampelt’s oder trumpelt’s

Und Sulke hat seinen Fanclub mitgebracht, der schon klatscht, bevor er überhaupt in Fahrt kommt. Mit dem Lied eines Atheisten, der gegen Lebensende doch noch mit dem Glauben liebäugelt und den lieben Gott gern hier unten hätte: „Schau dir das mal an, ich schwöre dir, dass man verzweifeln kann“.

Und der Mann am Klavier – mitunter auch an der Gitarre und am Keyboard macht weiter. Die „Rattenfänger trampeln (oder „trumpeln“) um die Welt“, wer will das bei dem Lied um die „Allerdümmsten“ schon orthografisch korrekt einfangen.

Im Juni ist sein neues Album erschienen – mit einem „Lied über die Blödheit“. „Ich meine damit auch meine eigene Blödheit, aber ich kraxele mich da wieder raus, andere bleiben drin“. Das Problem der Blödheit: „Die ist außerordentlich gesund und irgendwie nicht kaputt zu kriegen“. In Töne gegossen, klingt das so: „Die Klugen denken tief, die Blöden seichter, und deshalb haben es die Blöden eben leichter“.

Begeisterte Pfiffe für seine ganz eigene Art von Liebeslied. „Naja, es gibt vielleicht Schönere als dich“ ist Teil des Refrains, aber dann auch die Venus, „mein Morgenstern“ und das Bekenntnis „es gibt keine Schönere für mich“. Das hätte Brel zwar französischer, aber nicht weniger bittersüß ausdrücken können, „Die blaue Venus, die ich dir versprach und alle anderen Versprechen, die ich brach“, die Herren wären sich eins gewesen.

Erst recht bei Liebesliedern, bei denen er „deine Lippen leer zu trinken und dann zu verdursten wie ein Tier“ zu enden gedenkt. Aber programmgemäß ist er ja „der Typ von nebenan“, „kein Freund von Schwarz oder Rot, wenn jemand Hunger hat, dann braucht er Brot.“

Und immer wieder wird er altersmilde. „Ich konnte mir mit 16 nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal über 20 sein würde“. In vielen seiner Stücke spielt Alter eine stimmungstragende Rolle. Das „Weißt Du noch?“ klingt in verschiedenen Stücken an.

In Songs gilt nicht die political correctness

Und dann wird er zwischen den Zeilen auch immer mal wieder durchaus rebellisch, der 73-jährige Chansonnier: „Das Schöne an Songs ist, dass du Gemeinheiten austeilen kannst, ohne dich an die Political Correctness halten zu müssen“, sprach er und widmet sich jenen, von denen „keiner hier im Saal sitzt“, den Intellektuellen.

Er singt von der postfaktischen, transzendental hintergründigen Symbolik einer Gabel im Vergleich zum Stäbchen – und doch, die Reihen lachen noch. Er hat halt einen unglaublich nonchalanten Charme, die kleinen Bosheiten werden beiläufig aus dem Handgelenk geschüttelt. „Und wenn ich nach der Pause hier allein stehen sollte“, läutet er die Unterbrechung des Programmes ein, ja auch wenn es so wäre, dann juckt ihn selbst das am allerwenigsten.