Stegner fordert: Keine neuen Waffen für die Ukraine

Ralf Stegner vermisst wie die AG 60 plus in der SPD Remscheid eine diplomatische Initiative zur Beendigung des Krieges.

Der unbequeme SPD-Bundestagsabgeordnete und häufige Talkshowgast kam zur Diskussion nach Remscheid.

Von Axel Richter

Remscheid. 1981 demonstrierte er im Bonner Hofgarten gegen die atomare Aufrüstung. Andere, die heute mit ihm im Bundestag sitzen, auch. „Doch der eine oder andere ist vom Ostermarsch zum Truppenübungsplatz im Rekordtempo gelaufen“, sagt Ralf Stegner (63) über die Kollegen. Er selbst bleibe bei seiner Haltung. Und die bedeutet in letzter Konsequenz: keine Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Und auch sonst keine Waffen, die eine Eskalation des Krieges befördern könnten.

Der prominente SPD-Bundestagsabgeordnete ist für Kanzler Scholz und die eigene Regierung oft unbequem und wohl auch deshalb ein häufiger Gast in den Fernsehtalkshows. Für die eigene Partei unbequem ist zuweilen auch die AG 60 plus in der SPD Remscheid. Auch ihre Mitglieder vermissen im Vergleich zur Aufrüstung der Ukraine vor allem eins: eine diplomatische Initiative zur Beendigung des von Russland ausgehenden Krieges.

Dass der völkerrechtswidrig ist, daran ließ Stegner, den die SPD-Senioren zu einem Vortrag mit Diskussion ins Werkzeugmuseum nach Hasten eingeladen hatten, keinen Zweifel. „Man darf nicht hinnehmen, dass in Europa durch Gewalt wieder Grenzen verschoben werden“, hielt er fest. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Putin gewinnt.“

Stegner setzt stattdessen auf verbale Auseinandersetzungen

Wie aber soll der Westen dafür sorgen, wenn nicht damit, die Ukrainer in ihrem Abwehrkampf mit Waffen zu unterstützen? Und worüber soll das geschundene Land verhandeln, wenn nicht über Gebietsverluste beziehungsweise die eigene Zerschlagung?

„Die Annahme, man könne die zweitgrößte Atommacht der Welt besiegen, ist unrealistisch.“

Darauf blieb Stegner in seiner Rede die Antwort schuldig. „Die Annahme, man könne die zweitgrößte Atommacht der Welt besiegen, ist wenig realistisch“, erklärte er stattdessen und hielt es mit dem 2015 verstorbenen SPD-Außenpolitiker Egon Bahr. Der führte aus, dass man auch mit denen sprechen und Frieden schließen müsse, deren Werte man nicht teile. Sonst blieben am Ende nur Norwegen und Island übrig.

„Wer Einfluss nehmen will, muss reden“, heißt das bei Ralf Stegner. Mit China ebenso wie mit dem Iran oder der Türkei. Einen Seitenhieb gab es deshalb in Richtung der Grünen Annalena Baerbock: „Ich finde nicht, dass deutsche Außenpolitik darin bestehen sollte, moralische Ansprachen zu halten. Darauf wartet die Welt sicher nicht.“

In dieser Hinsicht teilt Stegner die Haltung des Kanzlers

Wiewohl mit dem eigenen Kanzler nicht immer einer Meinung: In Remscheid stärkte Ralf Stegner Olaf Scholz den Rücken. „Er ist nicht zögerlich, sondern besonnen. Weil er um die Risiken von immer mehr Waffen weiß.“ Auch den in der SPD Ungnade gefallenen Gerhard Schröder nahm er in Schutz. Der habe den Irak-Krieg der USA aus guten Gründen nicht mitgemacht und nutze seine Kontakte in die Türkei, um politische Gefangene zu befreien. So etwas, erklärte Stegner, „erreicht man nicht mit Presseerklärungen und dem Megafon“.