Diese Stiftung hat auch den Steffenshammer unterstützt

„Der Ursprung der ENA-Bremicker Stiftung liegt in der Remscheider Firma Edscha“, macht Jürgen Uthmann, Abteilungsdirektor bei der Volksbank, deutlich. 1870 hatte der damals 26-jährige Eduard Scharwächter das Remscheider Unternehmen gegründet und stand mit seinen Namenskürzeln Pate für den späteren Firmennamen. Nach dem Tod von Gisela Bremicker im Jahr 2011 gründeten Sohn, Schwiegertochter und Enkelin die Stiftung, deren Namen sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen Eduard, Nina und Annika Bremicker zusammensetzt.

Die Stiftung unterstützt Projekte in unterschiedlichen Bereichen in Remscheid und Umgebung. Erträge des Stiftungsvermögens kamen unter anderem Altenheimen, kulturellen Einrichtungen, Kindern und Jugendlichen, Natur-, Tier- und Denkmalschutz, der Völkerverständigung sowie der Forschung zugute. Auch die internationale Verständigung und die Unterstützung von Flüchtlingen werden dem Stiftungszweck gerecht.

„Die Summen, die wir zur Verfügung stellen, variieren je nach Bedarf.“

„Die Stiftung wurde mit einem Kapital von 750 000 Euro gegründet und soll viele unterschiedliche Bereiche unterstützen“, sagt Jürgen Uthmann und nennt Beispiele für die breite Streuung: Geldbeträge –insgesamt sind es seit dem Gründungsjahr 115 000 Euro –gingen in den vergangenen Jahren beispielsweise ans Deutsche Werkzeugmuseum, an das Haus Cleff, das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz und die Junior-Uni in Wuppertal, die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land, den Verein Notbremse und an Fördervereine von Kindertagesstätten.

In diesem Jahr wurde der Steffenshammer, der letzte noch funktionsfähige Schmiedekotten im Gelpetal, bedacht. Dort musste das Einlaufwehr, eine Eichenholzkonstruktion, zum Schutz der gesamten Teichanlage unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten komplett erneuert werden. Auch die beiden anstehenden Projekte – Lagerschaden am Kleinleiter und der Ausbau der Feuerstelle, an der sich Fugen gelöst haben – können jetzt dank der Stiftungs-Unterstützung in Angriff genommen werden.

„Die Summen, die wir zur Verfügung stellen, variieren je nach Bedarf. Meist unterstützen wir aber mit einem Betrag von 5000 bis 10 000 Euro ein bestimmtes Projekt. Die jeweiligen Spendennehmer, die Organisationen, wissen in der Regel am besten, wo es am nötigsten gebraucht wird und das Geld am besten aufgehoben ist“, macht Uthmann deutlich. Privatpersonen seien ohnehin bisher noch nicht an die Stiftung herangetreten.

Ob darüber hinaus in diesem Jahr noch eine Institution bedacht wird, darüber ist in der Stiftung bisher noch keine Entscheidung getroffen worden. Durch die Corona-Krise habe sich ja manches verändert, man werde sich kurzschließen und dann weitersehen. „Stiftungen müssen das Geld ja ausgeben“, nennt Uthmann das Ziel. Das setze voraus, dass gute Erträge erwirtschaftet werden. Dafür habe die ENA-Bremicker Stiftung mit ihrem Vorstandsvorsitzenden, dem Anwalt Dr. Johann Oparic aus Neustadt, einen ausgewiesenen Fachmann.

Vorstand und Stiftungsrat, wozu die Eheleute Bremicker, Tochter Annika und Thomas Kulot zählen, kommen regelmäßig zusammen und treffen gemeinsam die Entscheidung, wer bedacht werden soll. „Das geht bei uns ganz unbürokratisch zu. Stiftungen übernehmen ja vieles, wozu die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, was sonst einfach nicht zu bewältigen wäre“, betont Uthmann und macht deutlich, dass Zustiftungen jederzeit möglich sind. „In der Praxis sieht das so aus, dass wir überlegen, wo wir etwas tun könnten. Und dann auf Projekte zugehen, von denen wir beispielsweise im RGA gelesen haben“, schildert Uthmann das Vorgehen. So wurden zum Beispiel schon die Arbeiten am Brunnen an der oberen Alleestraße finanziell unterstützt. Ebenso die Reparaturen am Turm der Lutherkirche.

Stiftungsserie

21 Stiftungen gibt es laut Angaben des NRW-Innenministeriums in Remscheid. Wie hoch ist das Stiftungskapital? Was ist ihr Zweck? An wen wird ausgeschüttet? Wer steht dahinter? Diesen Fragen geht der Remscheider General-Anzeiger in seiner Serie nach.