Statt Löwen-Festival: Green Goose setzt auf Open-Air-Sommerreihe

Tritt am 20. Juli vor dem Green Goose Pub am Theodor-Heuss-Platz auf: Sänger und Gitarrist Daniel Sypien.

Die Donnerstagabende sind gerettet: Gäste können sich auf Livemusik, Grillwürstchen und leckere Getränke freuen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Der Green Goose Pub geht nach draußen. Nach der Absage des Löwen-Festivals auf dem Theodor-Heuss-Platz füllt Wirt Thorsten Dehnke die Open-Air-Lücke mit einer eigenen Sommerreihe. Donnerstagabends wird vor der Kneipe am Allee-Center Livemusik mit Grill und Getränkestand angeboten. Dehnke nutzt den Durchgang unter dem Center und seine angemieteten 20 Quadratmeter für die Außengastro, um auch ohne große Bühne zu unterhalten.

Den Auftakt machten zu Ferienbeginn zwei Abende am 22./29. Juni mit DJ Horst „Hotte“ Weinberger. Die hatten aufgrund des Wetters von der Resonanz Steigerungspotenzial. Als Fachwerk-Gitarrist Dietmar Weber dann am 6. Juli an einem lauen Sommerabend aufspielte, fanden sich 300 Zuhörer auf dem Platz vor dem Rathaus ein. Dehnke sah dankbare Gäste, die sich von 19 bis 22 Uhr über das abendliche Angebot unter freiem Himmel freuten. Drei weitere Verpflichtungen gibt er nun bekannt.

Am 13. Juli tritt Theo Huypen (Remscheid) auf, am 20. Juli der Rocking Rooster Daniel Sypien (Wipperfürth) und 27. Juli das Duo American Pie. Von der musikalischen Ausrichtung nehmen sich die Musiker nicht viel. Theo Huypen, Meister für Veranstaltungstechnik, Label-Betreiber (Boekel-Records) und Singer-/Songwriter unterhält mit gängigen und eingängigen Songs querbeet durch Pop, Western und Country. Auch die anderen beiden Acts werden kein Spartenprogramm bieten, sondern Bekanntes mit Wiedererkennungswert und zum Mitwippen präsentieren.

Sollte das Wetter mitspielen und die Besucherzahlen sich weiter so entwickeln wie bei Dietmar Weber, ist Thorsten Dehnke gerne bereit, den ein oder anderen Donnerstagabend dranzuhängen. Dehnke, auch Betreiber des Miros, hat viele Künstler in seiner Kartei, die er noch gewinnen könnte.

Die Idee kam durch die Absage von Maximilian Süss. „Da viele Leute beim Löwen-Festival in der Vergangenheit sowieso bei mir gestanden haben, dachte ich, warum nicht selbst ausprobieren.“ Erst wollte es Thorsten Dehnke größer aufziehen, hielt sich aber aufgrund der hohen behördlichen Auflagen zurück. „Meet & Greet“ heißt seine Reihe. Der Eintritt ist frei.