Statistisch besucht jeder Kunde nur einmal pro Jahr eine Filiale

© Roland Keusch Verändertes Kundenverhalten: Vieringhausen schließt.

Sparkassen-Vorstand erläutert in BV Süd Schließung in Vieringhausen.

Von Andreas Weber

Das Bedauern über die Schließung der Sparkassen-Geschäftsstelle Vieringhausen zum 29. März war groß in der Bezirksvertretung Süd. Klaus Wetzel (Die Linke) schwante: „Das Quartier wird geschwächt.“ Stefan Grote (SPD) stellte fest: „Das Online-Banking wird leider weiter voranschreiten.“ Das konnte Sparkassen-Vorstand Herbert Thelen, der zu der BV-Sitzung in der Sophie-Scholl-Gesamtschule eingeladen worden war, nur bestätigen: „Die Bildschirmberatung wird in den Vordergrund rücken.“

Thelen verdeutlichte den Zwiespalt, in dem sich sein Haus bei seiner Entscheidung zu einer weiteren Ausdünnung des Filialnetzes befand: „Einerseits wollen wir natürlich die räumliche Nähe, andererseits müssen wir bei der Bankenaufsicht ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell nachweisen und genügend Geld verdienen.“ Der immense Kostendruck sei bei allen Stadtsparkassen ein riesiges Thema. Personal müsse über natürliche Fluktuation abgebaut, Standortmieten reduziert werden. Der Begriff Nähe, einer der Trümpfe des Geldinstituts, habe sich zudem verändert, machte Thelen klar. „Statistisch gesehen besucht jeder Kunde nur noch einmal im Jahr eine Filiale persönlich.“ Dagegen stünden 100 Online-Filialbesuche und 200 Kontakte über App online.

Von den 14 Geldautomaten sind nur drei kostendeckend

Für den Südbezirk verdeutlichte der Banker, dass die Geschäftsstelle Handweiser, Burger Straße 12, als eine von fünf in Remscheid gesetzt sei. Exakt vier Kilometer entfernt von Vieringhausen ist sie für Kunden ab April die nächstgelegene Anlaufstelle. Herbert Thelen verwies auch auf die Geldautomaten Vömix (Oststraße) und Bliedinghausen (Burger Straße), von denen im Übrigen Vömix (75 %) deutlich besser ausgelastet sei als Bliedinghausen (45 %), was zur baldigen Schließung des letzteren führt.

Von den 14 Geldautomaten der Sparkasse, die keine Geschäftsstelle dabei haben, seien nur drei kostendeckend. Sowohl Vömix wie Bliedinghausen würden jährlich ein Minus im fünfstelligen Bereich einfahren. „Selbst wenn man uns kostenlos Mietraum zur Verfügung stellen würde, würde es sich nicht rechnen.“

Herbert Thelen warb um Verständnis: „Heute zieht eine Filiale kaum noch Menschen an. Man geht dort zur Bank, wo man einkauft.