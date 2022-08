Parkgarage: Statiker suchen nach den Schäden

Die Grabungen auf dem Rathausplatz sind um einen Tag verschoben worden.

Sie sollen am Dienstag erfolgen, um den Schäden an der Decke der Tiefgarage auf die Spur zu kommen. Das berichtet Armin Freund, Prokurist der Stadtwerke Remscheid.

Wie berichtet, dringt Wasser in die Garage der Park-Service Remscheid GmbH ein. Befürchtet wird ein größerer Schaden, der eine nicht minder große Baustelle zur Folge haben könnte. Deshalb wurde auch der Löwe bislang nicht saniert. Eine Stelle, in die Wasser eindringt, liegt unmittelbar am Sockel des Standbildes. Der Löwe aus grauem Muschelkalk sollte eigentlich längst gereinigt und schadhafte Stellen ausgebessert werden.

Bereits seit einigen Wochen beobachten Statiker die Parkgaragendecke genau. Um zu sehen, welchen Weg das Wasser nimmt, müssen sie jedoch in die Decke schauen können. Die Grabungen sollen am Vormittag beginnen. -ric-