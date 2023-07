Ballermann-Fete 2023: Warum noch viele Fragen offen sind

Menschenmassen strömten im August 2022 zum Mallorca-Festival auf den Theodor-Heuss-Platz am Rathaus. Ob so viele Partybummler kommen dürfen – das muss ein Statiker auf der Grundlage des Veranstaltungskonzepts prüfen.

Vor dem Mallorca-Festival am Rathaus muss der Veranstalter ein Konzept vorlegen. Welche Probleme es gibt - und warum am 26. August trotzdem jede Menge los ist in Remscheid.

Remscheid. Veranstalter, die auf dem Theodor-Heuss-Platz Konzerte, Partys oder sonstige Events feiern wollen, müssen dafür die Genehmigung eines Statikers einholen. Das gilt aktuell für das große Mallorca-Festival, das für den 26. August am Rathaus Remscheid vorgesehen ist.

„Es muss klar festgelegt sein, wie vielen Personen Zutritt gewährt wird, wo die Bühne oder die Getränkewagen stehen“, berichtet Sascha Hilverkus, Abteilungsleiter beim Stadtmarketing. Ursache sind Wasserschäden und Risse in der darunter liegenden Tiefgarage.

Deshalb kann es sein, dass Künstler wie Ikke Hüftgold, Oli P. oder die Zipfelbuben vor weniger Zuschauern spielen dürfen als bei der ersten Auflage des Festivals, das im August 2022 zahlreiche Partybummler begeisterte.

„Wir wollen ja keine Veranstaltung verhindern. Aber: Möglicherweise dürfen – als Beispiel – statt 2000 nur 1500 Besucher auf den Platz“, berichtet Hilverkus. Dies werde von einem Statiker berechnet, der mit Park Service Remscheid (PSR) zusammenarbeite. Ihm müsse das Veranstaltungskonzept vorgelegt werden. Ansonsten könne es keine Genehmigung geben.

Problemfall Tiefgarage unter dem Theodor-Heuss-Platz

PSR ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke, dem diverse Parkhäuser in Remscheid gehören – auch die Tiefgarage unter dem Theodor-Heuss-Platz, die als sich im Frühjahr 2022 als Problemfall entpuppte. Autofahrer hatten beobachtet, wie Wasser durch die Decke drang. Dort wurden Risse festgestellt, die genau beobachtet würden, wie PSR-Betriebsleiter Helmut Menz erläutert: „Sie sind Gott sei Dank unauffällig. Ihre Maße sind in den letzten Monaten gleich geblieben.“

Möglicherweise trug dazu auch die Lastenbegrenzung bei. Lkw und Bühnenaufbauten, die bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen, dürfen grundsätzlich nicht schwerer als neun Tonnen sein – das Maximalgewicht lag zuvor bei zwölf Tonnen. Aus Gründen der Vorsicht werden außerdem Wagen der Marktbeschicker teilweise an den Randbereichen des Platzes platziert – was dem Gesamtbild nicht dienlich ist, wie manche Händler finden.

Wochenmarkt müsste auf die Alleestraße umziehen

Für die Mallorca-Party müsste der Wochenmarkt auf die obere Alleestraße verlegt werden. „Die Veranstalter müssten dafür die Kosten tragen. Sie wollen ja schon gegen Mittag mit ihrem Programm beginnen“, erläutert Hilverkus.

Die Kommunikation mit der Agentur bezeichnete er als „ausbaufähig“. Vor einigen Tagen sei aber der Antrag, das Festival starten zu können, im Rathaus eingegangen.

Diese Großveranstaltungen stehen am 26. August auch noch an

Eine Verlagerung auf den Schützenplatz komme nicht in Frage, weil dort zeitgleich ein anderes Großereignis stattfindet: Die Bochumer Agentur NeoMove startet eine Art Gipfeltreffen von erfolgreichen Tributbands: Mit dabei sind Bounce, die sich den Rockhits von Bon Jovi verschrieben haben, und die Queen Kings. Ihr Leadsänger Sascha Krebs huldigt Freddie Mercury mit all seiner Stimmkraft und seinem Charisma.

So können Interessierte am 26. August, im besten Fall, hin und her pendeln zwischen Ballermann-Lebensfreude und hochkarätiger Rockmusik. „Da sage noch jemand, in Remscheid sei nichts los“, erklärt Hilverkus, der es allerdings etwas schade findet, dass diverse Publikumsmagneten parallel ihre Auftritte in der Innenstadt haben.

Und: Zusätzlich hat auch die SG Hackenberg an diesem letzten Samstag im August Großes vor: Der Club feiert bei der Veranstaltungsreihe „Lenneper Sommer“ in der Altstadt sein 50-jähriges Bestehen. Mit dabei ist die Liveformation Kaschämm – eine Kölsche Coverband, die in der Region Kultstatus genießt.

Tiefgarage: Ab Montag abends und nachts gesperrt

Entstanden ist die Tiefgarage vor rund sechs Jahrzehnten, wonach Jahre später eine Erweiterung erfolgte. Sie bietet 400 Stellplätze. Wie verlautet, gibt es erste Überlegungen, ihre Sanierung mit einer Umgestaltung des Theodor-Heuss-Platzes zu verknüpfen, wofür Fördergeld beantragt werden könnte.

In einem allerersten Schritt werden geschädigte Bereiche der Decke und des Unterzuges über der Einfahrt zur Tiefgarage instandgesetzt – ab Montag, 3. Juli, sind dann Arbeiten von 18 Uhr bis 5 Uhr in der Frühe angekündigt. Acht Wochen lang ist dann die Einfahrt während dieses Zeitraums am Abend und in der Nacht nicht möglich.