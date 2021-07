Kommentar: Völlig unverhältnismäßig

Standpunkt von Axel Richter

Die Müllabfuhr darf nicht mehr rückwärts fahren. Zu gefährlich, sagt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

Die Müllabfuhr darf also nicht mehr rückwärts fahren. Zu gefährlich, sagt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und nennt Zahlen. 2008/2009 seien im Bereich Westfalen-Lippe 30 Beschäftigte der Müllabfuhr im Dienst verletzt worden. 2015 kam in Wuppertal gar ein Senior an der Schneefräse ums Leben, nachdem er von einem rückwärts fahrenden Müllwagen erfasst worden war. Natürlich ist jeder Unfall einer zu viel. Fakt ist aber auch: Es fahren täglich Tausende Müllwagen durch die Republik. Zu Unfällen kommt es dabei nur selten.

Die Gefahr, die durch rückwärts rangierte Müllwagen ausgeht, hält sich im Vergleich zu anderen Gefahren im Straßenverkehr deshalb in engen Grenzen. Jetzt ältere Menschen zu verpflichten, die Tonne bis zur nächsten Ecke zu rollen, wäre völlig unverhältnismäßig. Dass stattdessen der Gebührenzahler tiefer in die Tasche greifen soll, ist allerdings ebenfalls ein Ärgernis.

Müllabfuhr darf nur vorwärts fahren