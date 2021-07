Kommentar: Vertrauen muss man verdienen

Standpunkt von Sven Schlickowey

+ © Sven Schlickowey sven.schlickowey @rga-online.de © Sven Schlickowey

Die Deutsche Post ist in einer seltsamen Situation, ähnlich wie auch die Bahn. 1995 von einer Behörde zum Wirtschaftsunternehmen transformiert, ist sie seither den Marktgesetzen unterworfen. Während sie gleichzeitig noch von vielen als die vertrauenswürdige Institution wahrgenommen wird, die sie mal war. Dass das nicht immer zusammengeht, zeigen Fälle wie der Brief, der innerhalb Remscheids sieben Tage für wenige Kilometer gebraucht hat. So etwas hat es sicherlich früher auch schon mal gegeben, doch während die Branche sonst von „Instant Satisfaction“ und „Same Day Delivery“ spricht, also die Versandgeschwindigkeit noch einmal deutlich erhöhen will, ist so etwas heute eben kaum noch zu vermitteln.

Wenn man sich nicht mehr auf die Post verlassen kann, worauf denn dann? Das Unternehmen genießt einen enormen Vertrauensvorschuss – und muss aufpassen, den nicht zu verspielen.

Verpasste Beerdigung: Brief war eine Woche lang unterwegs