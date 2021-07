Kommentar: Nicht unterkriegen lassen

Standpunkt von Melissa Wienzek

+ © Roland Keusch melissa.wienzek @rga-online.de © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melissa Wienzek schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Melissa Wienzek schließen

Die Bergischen wären nicht die Bergischen, wenn sie sich von kühlen Temperaturen, Regengüssen oder Gewittern aus dem Konzept bringen ließen – schließlich sind wir bereits mit einem Regenschirm in der Hand auf die Welt gekommen. Auch wenn „Rock-et“, Grill-Contest und Lüttringhauser Bahnhofsfest nicht ganz so viele Besucher vor die Tür lockten, wie es sich die Veranstalter gewünscht haben – die Devise lautet: nicht unterkriegen lassen. Und das kam vor allem im Stadtpark gut an. Die eingefleischten Rockfans, die sich hier zum Open-Air-Festival trafen, waren begeistert von der Organisation und von der Musik, für die nicht zuletzt Kult-DJ Uwe Rapp sorgte.

An dieser Stelle ein Dankeschön an die Veranstalter, die sich auch vom Wetter nicht abhalten lassen und immer wieder dafür sorgen, dass in Remscheid etwas passiert. Kaum ein Wochenende vergeht hier ohne ein Fest. Weiter so!

Rock-Festival im Stadtpark zündet