Kommentar: Neue Wege beschreiten

Remscheid hat Nachholbedarf – das hat die AOK-Studie zuletzt noch einmal Schwarz auf Weiß gezeigt.

Die Stadt führt laut der Krankenkasse die traurigen Ranglisten an: Immer mehr Remscheider sterben an Brust- oder Prostatakrebs, Diabetes ist auf dem Vormarsch. Der Druck, hier tätig zu werden, lastet auf der Stadtverwaltung genauso wie auf jedem Einzelnen. Um gegen das Fortschreiten der Krankheiten kämpfen zu können, brauchen wir jedoch Ärzte. Und die rücken nicht mehr so automatisch nach wie noch vor einigen Jahren.

Die Stadt muss kräftig werben, um gegen die Metropolen, in denen die Jung-Mediziner nach ihrem Examen meist bleiben, anzukommen. Dabei müssen neue Wege beschritten werden. Weil sich immer mehr Frauen zu Medizinerinnen ausbilden lassen, müssten unter anderem Arbeitszeitmodelle flexibler werden – Kinderbetreuung ist da nur ein Punkt.

Remscheid kämpft weiter für gute Ärzte