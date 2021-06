Kommentar: Man darf gespannt sein

Standpunkt von Axel Richter

2015 stieß das Engagement der Alleestraßen-Anlieger bei der SPD auf Wohlwollen. Gemeinsam hatten sie sich zur Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) ausgesprochen, womit sie sich verpflichteten, 400 000 Euro in einen Topf zur Stärkung der Einkaufsmeile einzuzahlen. Mittlerweile ist bei der SPD Ernüchterung eingetreten. Deutlich wurde das bereits im Juni. Die SPD hatte Fragen an ISG-Geschäftsführer und CDU-Ratsherr Ralf Wieber: Welche ihrer Ziele die ISG bereits umgesetzt habe. Welche Aktionen sie in naher Zukunft plane. Mittlerweile ist aus der versteckten Kritik offene Kritik geworden.

Das mag auch dem einsetzenden Kommunalwahlkampf geschuldet sein. Doch in Teilen der Händlerschaft ist ebenfalls Kritik zu hören. Ob die ISG Zukunft hat, entscheiden die Mitglieder am Ende selbst. Alle fünf Jahre müssen sie darüber entscheiden, ob sie ihr Engagement in der ISG fort- setzen wollen. Man darf gespannt sein.

SPD fordert mehr Schwung auf der Alleestraße