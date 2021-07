Kommentar: Kein Futter für den Wahlkampf

Standpunkt von Andreas Weber

Wenn am Sonntag die Verkehrsumleitung eingerichtet wird und am Montag die Bagger anrollen, werden Verkehrsteilnehmer in Lennep mehr als ein Jahr mit Behinderungen leben müssen. Da flucht mancher schon im Vorfeld ob der Staus. Womöglich zu früh. Denn an der von der Größenordnung ähnlich gelagerten Trecknase haben die Technischen Betriebe Remscheid und Dohrmann eindrucksvoll bewiesen, dass nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird. Mit TBR und der Baufirma tritt an der Kreuzung Ring-/Rader Straße ein bewährtes Team an, die Großbaustelle mit ihren vielen Facetten sicher durch die kommenden anderthalb Jahre zu führen.

Das Gröbste wird mit dem ersten Bauabschnitt in sechs Monaten überstanden sein. Macht der Winter keinen Strich durch die Rechnung und der Zeitplan läuft nicht aus dem Ruder, bestehen beste Chancen, dass der Ausbau kein Futter für den Kommunalwahlkampf 2020 liefert.

Ausbau der Ringstraße geht in die zweite Phase