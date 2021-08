Gut, dass es weitergeht

Standpunkt von Frank Michalczak

Ein Kommentar zur Kraftstation, die vor einem Umbau steht.

Dass der Stadtumbau West fortgeführt werden soll, ist eine gute Nachricht für die Ortsteile Honsberg und Stachelhausen, die lange unter einem Imageproblem litten. Dies ist zum Glück Schnee von gestern: Denn es hat sich nicht nur, aber ganz sicher auch wegen der einzelnen Projekte manches zum Positiven verändert. An der Halskestraße siedelten sich Künstler und Kreative an, die sich zur Initiative Ins Blaue zusammengeschlossen haben und vielfältige Aktionen bieten.

In der ehemaligen Grundschule Honsberg eröffnet die Fachhochschule Köln demnächst einen Campus, Remscheid wird also zum Ort für Studierende. Und nun soll sich die Kraftstation weiteren Zielgruppen öffnen, was den Freizeitwert für zahlreiche Anwohner erhöhen würde. Kurzum: Honsberg und Stachelhausen sind auf einem guten Weg. Dies zeigt, dass in Remscheid eben nicht nur debattiert wird – sondern dass es durch Wandel Fortschrit- te erzielen kann.

Die Kraftstation steht vor einem Umbau