Kommentar: Gezänk schadet der Allee nur

Die schlechten Nachrichten von der Alleestraße reißen nicht ab. Was machen die Politiker in Remscheid? Sie streiten. Dabei geht es längst nicht mehr darum, wo die Millionen des Landes am dringendsten investiert werden sollten – ob am Friedrich-Ebert-Platz, in der Alten Bismarckstraße, neuerdings auch in der Fastenrathstraße oder doch überwiegend auf der Alleestraße selbst. Unterschiedliche Vorstellungen und auch Eitelkeiten prägen seit Wochen die Debatte rund um die Frage, was eigentlich gemacht werden soll bei der vielzitierten Innenstadtsanierung. Sie droht deshalb schon jetzt zum Wahlkampfthema für die Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 2020 zu werden.

Der Alleestraße hilft das Parteiengezänk freilich gar nicht. Dabei verlangt ihr Zustand längst danach, dass Politik und Verwaltung in Remscheid gemeinsam an einem Strang ziehen. Sonst ist sie nicht zu retten.

