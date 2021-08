Kommentar zum Zirkus: Gesellschaftliche Unwucht

Standpunkt von Leon Hohmann

+ © Roland Keusch redaktion @rga-online.de © Roland Keusch

Schön anzusehen ist es nicht, wenn Tiger, Löwen oder auch andere Tiere hinter Gittern auf und ab gehen. Schließlich erstreckt sich ihr Lebensraum in freier Wildbahn auf bis zu mehrere hundert Quadratkilometer. Ob eine Haltung dieser Großkatzen in Zirkussen noch zeitgemäß ist, ist nicht nur eine ethische Diskussion, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Denn es betrifft gleichermaßen auch Zoos, in denen die Gehege nicht überall deutlich größer und niemals ausreichend groß sein würden. Doch beim Besuch des Tiergartens steht dies nur selten im Vordergrund. Beim Familienbesuch geht es um die Faszination dieser Tiere und auch um das Kennenlernen exotischer Arten.

Ein Ungleichgewicht für fast ein und dieselbe Sache. Wer also einen einmaligen Zirkusbesuch wegen der Haltung von Raubkatzen boykottiert, sollte also selber einmal genau überlegen, wie regelmäßig er in den Zoo geht.

Amt wird Zirkustiere überprüfen