Standpunkt von Axel Richter

Wer den alten Tennenplatz in Honsberg mit Erinnerungen an Kindheit und Jugend verbindet, ist nachvollziehbar traurig. Doch schon lange überwuchern Sträucher die eckigen Torpfosten und Unkraut sprießt auf der roten Asche. Auf dem alten Tennenplatz wird schon lange nicht mehr gegen den Ball getreten. Heute muss es Kunstrasen sein. Demnächst sollen deshalb Autos auf dem verwaisten Platz parken.

Für die Honsberger ist das eine gute Nachricht. Denn schon heute klagen die Anwohner über fehlende Parkmöglichkeiten in ihrer Nachbarschaft. Das Problem dürfte sich verschärfen, so sich die Zahl der Studierenden in den nächsten Jahren deutlich erhöhen sollte, worauf Stadt und Fachhochschule gemeinsam hoffen. Dürfen an den Wochenenden dann auch die Fußballer der 1. Spielvereinigung Remscheid und des SC Ayyildiz auf den neue Stellplätzen parken, sollte das eben falls für Entspannung sorgen.

Honsberg: Studenten sollen auf Sportplatz parken