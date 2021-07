Kommentar: Die Politik entscheidet

Standpunkt von Tristan Krämer

Revolution oder Revolutiönchen – dass die Zukunft des Radverkehrs in Remscheid auf diese Alternativen zulaufen wird, wurde schon Ende Juni deutlich und an dieser Stelle ebenso aufgezeigt. Damals war das Konzept des Planungsbüros vorgestellt worden. Entweder öffnet sich Remscheid für den Radverkehr und sorgt für sichere und attraktive Verbindungen oder die Stadt kann sich das Geld für halbherzige Schutzstreifen auf vielbefahrenen Straßen ganz sparen. Mit der Entscheidung der BV Lennep rückt die große Lösung eines reinen Rad- und Fußweges zwischen Lennep und Lüttringhausen wieder in den Fokus. Entgegen der Empfehlung des Planungsbüros, das auf die hohen Kosten verwiesen hatte. Dass die Ortspolitiker damit eigentlich nur noch einmal das bestätigen, was vor drei Jahren vom Rat schon einmal beschlossen wurde, spricht nicht gerade dafür, dass die Verwaltung ein Interesse an der großen Lösung hat.

Doch darum geht es nicht: Sollte der Rat Ende September der Lenneper Forderung folgen, ist Revolution angesagt. Dann muss die Stadt planen und die Entscheidung der Politik umsetzen. Die Zeit für verkehrs- und klimaschutzpolitische Fördermittel ist jedenfalls günstig.

Lenneper wollen die große Trassenlösung