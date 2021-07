Die Krux mit den acht Minuten

Standpunkt von Andreas Weber

Ein Kommentar zum Artikel "Remscheider Feuerwehr muss schneller am Brandort sein".

Im Mai 1989 wurde die Feuer- und Rettungswache Auf dem Knapp eingeweiht. Die moderne Einrichtung in optimaler Lage zwischen Lennep und Alt-Remscheid, direkt an der Autobahnauffahrt 1, erhielt vor 30 Jahren von einem Fachmagazin das Prädikat „schönste Feuerwache Deutschlands“. Remscheid konnte sich mit dem Neubau glücklich schätzen und darf es bis heute. Weil jedoch aus zwei eins gemacht wurde durch den Wegfall der Wachen hinter dem Rathaus und in Lennep, wurden die Anfahrten bei Brandalarmen eher länger.

Die für Remscheid gültige Hilfsfrist von acht Minuten ist eine rechnerische Größe, die in einzelnen Fällen nicht zu packen ist. Nicht, weil die Feuerwehr nicht auf Zack ist, sondern, weil die Anfahrten quer durch die Stadt im stockenden Verkehrsfluss beschwerlich sein können. So ist es durchaus möglich, dass ein externer Fachprüfer zu dem Ergebnis kommen wird, dass die Stadt ihre Hilfsfrist nach oben korrigiert – oder den Bau einer weiteren Wache anrät.

