Kommentar: Bleibt nur noch die Hoffnung

Es wäre ein weiterer Schlag für die darbende Alleestraße: Laut Vermieter schließt die Warenhauskette Woolworth ihre Filiale – und würde damit erst einmal für einen weiteren großen Leerstand entlang der einstigen Flaniermeile sorgen, auch wenn den Laden vielleicht nicht jeder Remscheider vermissen wird. Zu hoffen bleibt, dass die Pläne von Eigentümer Leo Schönhals dieses Mal aufgehen, damit der Leerstand nicht bleibt. Die Rede ist von einem Gesundheitszentrum oder eventuell auch kleineren Ladeneinheiten. Schönhals hatte auch die Idee, über der Woolworth-Fläche Eigentumswohnungen zu schaffen. Bislang blieb es bei der Idee.

Es bleibt zu hoffen, dass an dieser Stelle schon bald neues Leben einzieht. Ansonsten fristet ein weiteres Gebäude ein trauriges Dasein. Wie so etwas aussieht, kann man anhand von Sinn-Leffers sehen. Immerhin laufen hierfür derzeit Gespräche zwischen dem Kulturausschussvorsitzenden Karl Heinz Humpert, der Stadt und dem Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven. Humpert schlägt vor, die Musik- und Kunstschule in das leerstehende Gebäude zu verlagern. Wünschenswert wäre es. Die Allee hat es bitter nötig.

