Kommentar: Auf Dohrmänner ist Verlass

Auf die „Retter der Trecknase“ ist Verlass. Wolfgang Bödecker, Schachtmeister der Bauunternehmung Dohrmann, strahlt eine so vertrauensvolle Ruhe aus, dass einem um die Fertigstellung der Baustelle nicht bange wird. Im Oktober 2020 sollte der neue Knotenpunkt deshalb fertig sein. Für das geplante Designer Outlet Center gilt das noch lange nicht. Zur Erinnerung: Längst besteht Baurecht, längst hätte der Investor McArthurGlen beginnen können, das DOC zu errichten. Unter anderem scheitert das bislang an der Position der Stadt Wuppertal. Zwar stellten die dortigen Politiker nach dem Scheitern eigener Outlet-Pläne einen Verzicht auf ihre Klage in Aussicht, doch nach wie vor vertraut man in Wuppertal nicht auf die eigenen Stärken und lässt den kleineren Nachbarn mit seinem Projekt gewähren.

Also wartet der Investor ab. Wie lange, weiß niemand. Dass die Zufahrten und Wege, die heute bereits für das DOC gebaut werden, dafür auch eines Tages gebraucht werden, kann deshalb heute niemand sagen.

Baustelle bietet viele Überraschungen