Standpunkt: Sie sind Vorbilder

Heimatherz 2023

Die Meinung von RGA-Redakteur Frank Michalczak zum „Heimatherz 2023“.

Remscheid. Die Kandidaten, die für den Ehrenamtspreis 2023 nominiert wurden, drängt es nicht ins Licht der Öffentlichkeit, um als Vorbilder dargestellt werden wollen. Sie sind aber Vorbilder – und sie werden auch deshalb von der Auszeichnung gewürdigt, um andere auf die Idee zu bringen, ihrem Beispiel zu folgen.

Denn: Ohne das Ehrenamt blieben viele Aufgaben in Remscheid unerfüllt. Und auch wenn die Arbeit in Vereinen, Verbänden und privaten Initiativen nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, so versichern die Nominierten seit der ersten Preisverleihung 2015 immer wieder, wie erfüllend der Einsatz für die Mitmenschen sein kann.

Passend dazu hat der Engagementpreis einen neuen Namen erhalten: Heimatherz. Alle Nominierten haben zweifellos Unterstützung und Zuspruch verdient. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, können dabei mitwirken, indem Sie an der Abstimmung teilnehmen und Ihrem Favoriten das Heimatherz verleihen.