Standesamt kann jetzt wieder schneller arbeiten

Um Elterngeld zu bekommen, sind Familien auf die Geburtsurkunde angewiesen. Doch die Ausstellung dauert zur Zeit sehr lange.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Die Wählergruppe echt.Remscheid sorgt sich um Familien, die wegen verspäteter Elterngeldzahlungen in die Bredouille kommen. Bettina Stamm sieht den Grund unter anderem im Standesamt, das in der Vergangenheit immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen hatte.

„Die Ausstellung von Geburtsurkunden dauert circa vier Wochen“, sagt sie. Diese seien aber unter anderem für die Beantragung des Elterngeldes notwendig. Die Bearbeitungszeit für die Bewilligung des Elterngeldes betrage aktuell bis zu acht Wochen, meint die Lokalpolitikerin. „Das heißt: Von diesem Dokument hängt die finanzielle Unterstützung für die Familien ab. Verspätete Zahlung von Elterngeld bringt viele Familien schnell an ihre finanzielle Belastungsgrenze.“ Das Thema will sie am 17. August auf die Tagesordnung des Haupt- und Personalausschusses bringen.

Der Leiter des Standesamtes, Andreas Levermann, widerspricht Bettina Stamm. „Die Bearbeitung von Geburtsbeurkundungen dauert zurzeit in der Regel ein bis zwei Wochen, sofern alle Unterlagen hier im Standesamt vorliegen.“ Das sei jedoch immer öfter nicht der Fall. Teils fehlten Namenserklärungen zum Kind, teils Geburtsurkunden oder Eheurkunden der Eltern, teils lägen ausländische Ehescheidungen vor, die erst von der Landesjustizverwaltung beim Oberlandesgericht in Düsseldorf geprüft werden müssten. Um in diesen Fällen Familien zu helfen, gebe es eine vorläufige Bescheinigung für die Eltern, erklärt Levermann. Darin wird dokumentiert, dass die Geburt angezeigt, aber noch nicht beurkundet werden konnte.

So erreichen die Bürgerinnen und Bürger das Standesamt

Die personellen Engpässe im Standesamt Remscheid sind auf dem Wege der Besserung, sagt Andreas Levermann. Stellen hätten „trotz der extrem schlechten Bewerberlage“ wiederbesetzt werden können. „Allerdings dauert es gerade im Personenstandswesen aufgrund des komplexen Rechtsgebietes die Einarbeitung sehr lange. Noch dazu sind weiterhin erhebliche Rückstände aufzuarbeiten. Alles in allem können wir allerdings die Bearbeitungsfristen Punkt für Punkt verkürzen“, sagt Levermann.

Für Urkundenanforderungen mit einer schnelleren Bearbeitungszeit empfiehlt das Standesamt, das Online-Serviceportal zu nutzen.

Ansonsten ist weiterhin die Infotheke im Rathaus montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr für die Anliegen der Remscheiderinnen und Remscheider geöffnet. Für gezielte Anfragen empfiehlt Andreas Levermann jedoch weiterhin das Senden eines Briefes oder einer E-Mail mit allen wichtigen Informationen. Telefonnummer für einen Rückruf nicht vergessen. Viele Infos gibt es auch auf der städtischen Internetseite. Kontakt: Tel. 02191-1600 oder standesamt@remscheid.de.