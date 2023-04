Wo befindet sich diese Ortschaft?

Beim Historischen Foto suchen wir in dieser Woche wieder eine markante Ortschaft. Und präsentieren die Löung für das Rätsel der vergangenen Woche.

Beim Rätselfoto, 1985 aufgenommen, geht es in die Außenbezirke, der Morsbach ist nicht weit weg. Wo befindet sich diese Hofschaft? Schicken Sie die Lösung, verbunden mit Ihren Erinnerungen bis 27.4. an den RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid, Mail: redaktion@rga.de.

Das Historische Foto der vergangenen Woche: Stahlindustrie stand für den Aufschwung

Von Andreas Weber

Jürgen Koppka war ein wenig enttäuscht vom aktuellen Rätselfoto. „Denn vor nicht allzu langer Zeit war die Siedlung unterhalb der damaligen BSI mit der Hügelstraße zweimal als Rätselfoto abgebildet. Ich kann jetzt nicht das dritte Mal das gleiche schreiben, weil ich nichts Neues weiß“, bedauert der RGA-Leser. Die unweit entfernte Talstraße im Südbezirk erkannte Koppka richtig.

+ Blick von Im Loborn in die Talstraße: Das Bild von Rudi Honsberg aus dem Jahr 1980, zeigt triste Reihenhäuserfassaden. © Roland Keusch

Dies gilt auch für Ulrich und Elfi Hager, die sich freuten: „Diesmal war die Suche wieder einfacher.“ Die Talstraße liegt zwischen Im Loborn und der Loborner Straße. BSI und der Nachfolger, die Deutschen Edelstahl Werke (DEW) erkannten alle, bisweilen aber fielen bei den Antworten auch andere Straßennamen in unmittelbarer Nachbarschaft.

Auch wenn Heinz-Jürgen Schmitz mit der Hügelstraße nicht ganz korrekt zuordnete, so stimmt der von ihm beschriebene Hintergrund: „Gut zu erkennen im Vordergrund sind die schmucklosen Flachbauten der ehemaligen Mitarbeiter der damaligen Bergischen Stahlindustrie (BSI), später Deutsche Edelstahlwerke (DEW). Gut zu erkennen sind die Hallen der DEW. Noch nach 1890 war das Gelände jenseits der Bahnlinie wenig erschlossen. Man konnte noch die landwirtschaftliche Nutzung der Äcker und Wiesen gut erkennen. Um 1905 war dieses Gebiet bebaut mit Siedlungshäusern, bestimmt für die Arbeiter der BSI.“ Die BSI habe für den wirtschaftlichen Aufschwung gestanden, notiert Heinz-Jürgen Schmitz. „Heute hat sich am Zustand der Häuser einiges verändert. Die abgebildeten Bauten präsentierten sich heute in einem soliden Zustand. Bei der Schließung der Stahlgießerei am 30. Mai 1979 verloren 500 Mitarbeiter ihre Stellen.“

+ Wegen der Bäume ist eine exakte Perspektive von Im Loborn in die Talstraße wie vor 43 Jahren nicht mehr möglich. © Roland Keusch

Rainer Sappok schrieb: „Das ist die Talstraße, aufgenommen von der Straße im Loborn. Da waren alles Wohnungen von BSI-Mitarbeitern.“ Auch Peter Krämer erkannte die Werkshallen der damaligen Bergischen-Stahl-Industrie BSI/Thyssen. „Der charakteristische Dachreiter auf der linken Halle ist heute noch vorhanden, hingegen sind die Absauganlage und die Halle rechts verschwunden. Hinter der Halle rechts befindet sich jetzt das Brückencenter.“

Auch Jörg Wagner identifizierte das Arbeiterviertel: „Es ist eine der drei Stichstraßen der Talstraße, welche bis an die Straße Im Loborn reichen. Das Foto wurde auch von dort aufgenommen, denn auf der gegenüberliegenden Seite kann man die Fabrikhallen von ehemals BSI/DEW, später Thyssen, zum Schluss Leistritz sehen.“

BSI-Chef Moritz Böker setzte sich für Soziales Wohnen ein

Was die Wohnsituation betraf, engagierte sich Moritz Böker (1853 bis 1933) sehr für vernünftige Bedingungen. Mit 26 Jahren trat er in die gerade gegründete Bergische Stahl-Industrie ein und wurde 1885 zu deren erstem Direktor. Nicht nur beim Stahl setzte er auf Qualität. Er wusste, wem er den Erfolg verdankte. Moritz Böker wollte Mitarbeitern einen fairen Anteil am Aufstieg zukommen lassen. Sozialer Wohnraum gehörte dazu. Erst am Honsberg (1896), dann am Loborn (1897) und ab Sommer 1922 an der Bökerhöhe. Die Siedlung, die dort auf Bökers Initiative entstand, wuchs bis 1929 auf 129 Häuser.

Weitere richtige Antworten schickten Helmut Schucht, Dieter Prill und Gerda Simon.