Stärkungspakt: Millionen für Bedürftige

Institutionen und Vereine können durch die Gelder des Landes unterstützt werden.

Von Andreas Weber

Remscheid. Explodierende Energiekosten und eine Rekord-Inflation haben viele Bürger an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten gebracht. Der Stärkungspakt NRW soll Entlastung bringen. 150 Millionen Euro schüttet das Land an die Kommunen aus, 1,025 Millionen Euro wird Remscheid erhalten. Die Krisenhilfe soll an Institutionen und Vereine weitergegeben werden. Ziel ist es, die soziale Infrastruktur in der Stadt zu festigen.

Remscheid setzt auf drei Schwerpunkte: Unterstützung bei gestiegenen Mieten und Nebenkosten der Institutionen und Vereine, Ausweitung von Beratung und Einzelfallhilfen. „Das Angebot ist eine tolle Chance“, erklärte Sozialdezernent Thomas Neuhaus gestern bei der Pressekonferenz im Rathaus, die den Start für eine ambitionierte Aufgabe bedeutet. Denn die doppelte Krux ist: Das Land stellte das Geld im Frühjahr kurzfristig zur Verfügung und bis Ende 2023 muss es ausgegeben sein.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sprach von einer „Fleißarbeit im Sozialamt“, die jetzt anstehe. Domingo Estrany-Dressler, mit Johannes Günther Ansprechpartner für die Interessierten und Bedürftigen bestätigt: „Die kurze Zeitspanne forde rt ein Husarenstück von uns.“ Der Rahmen ist vom Land gesteckt: Die Millionen muss in krisenbedingte Ausgaben im Sozialbereich fließen. Die Spannbreite der Hilfen ist weit gefasst: „Das kann von der Beratung von Menschen mit geringem Einkommen bis zur Unterstützung von Menschen in besonderen Situationen gehen. Wir in Remscheid möchten den sozialen Aspekt weit fassen“, erklärte Neuhaus.

Krisenhilfe für Vereine: Das Beispiel Arbeit Remscheid

Der Dezernent griff ein Beispiel heraus: Wenn die Arbeit Remscheid in ihren Räumlichkeiten erhöhte Energieausgaben nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte, könnte sie diese geltend machen. Im Gespräch ist die Stadt mit der Arbeit Remscheid über den Austausch „weißer Ware“. Oder mit der Tafel. Denn die müsste ihre Lebensmittelzukäufe aufgrund des erhöhten Bedarfs bei der Ausgabe nicht über Spenden abdecken, sondern dürfte auf Hilfen aus dem Stärkungspakt hoffen.

Der erste Schritt ist ein Interessenbekundungsverfahren. Meldungen von Institutionen und Vereinen mit sozialem Hintergrund werden im Sozialamt zunächst bis zum 26. Mai gesammelt, um sich ein Bild vom Gesamtbedarf machen zu können. „Das Geld soll so unbürokratisch wie möglich verteilt werden“, kündigt Estrany-Dressler an.

So soll bei den Einzelfallhilfen, die später über die bewährten Kanäle der Wohlfahrtsverbände abgewickelt werden, kein aufwändiger Einkommensnachweis geführt werden müssen. Es wird daran gedacht, Lebensmittelgutscheine zu verteilen an Menschen, deren Konto es nicht mehr erlaubt, elementare Bedürfnisse zu befriedigen. Dies gilt für Schwellen-Haushalte, für Empfänger von Transferleistungen oder Wohngeldempfänger. Wie die bedient werden, kommt in einem zweiten Schritt. Als Erstes sollen sich möglichst viele melden, die professionell im Sozialbereich unterwegs sind und der Stadt ihre Ideen mitteilen, wie man den finanziell Schwächeren in der Gesellschaft hilft.

Die Stadt zählt auf das dichte soziale Netzwerk, dessen Institutionen dazu beitragen, müssen, dass die Million komplett ausgegeben wird.

Soziale Treffpunkte mit Kaffee und Kuchen attraktiver machen

Auch sollen soziale Treffpunkte - vorhandene, wie neue, die aufgemacht werden - gestärkt werden. Kaffee, Kuchen oder Mittagessen könnte dort bis zum 31. Dezember an die Gäste kostenlos ausgegeben werden, um die sozialen Kontakte anzukurbeln, die in Corona-Zeiten gelitten haben. „Und zu einer Zunahme der Vereinsamung geführt haben“, wie Thomas Neuhaus beobachtet.

Infos zum Stärkungspakt NRW 2023 gibt es auch im Internetauftritt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Soziales.

Ansprechpartner

Kontakte im Sozialamt sind Domingo Estrany Dressler, Tel: 16-2827, E-Mail: domingo.estrany-dressler@remscheid.de; Johannes Günther, Tel: 16-3634, E-Mail: johannes.guenther@remscheid.de.