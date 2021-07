Städtepartner treten gemeinsam auf

Austausch

Vereinsempfang Remscheid-Presov: Ehrenamtler Horst Kaiser (li.) führt durch das Werkzeugmuseum. Nicht nur Vereinsvorsitzender Udo Dalitz (6.v.l.) schaut interessiert zu.

Anregung beim Presov-Treffen: Beim Tag der Vereine sollen sich Franzosen, Briten, Türken und Slowaken mit Infostand präsentieren.

Von Doris Stürmer, Andreas Weber und Daniel Dresen

Die sechs Städtepartnerschaften Remscheids leben. Auch dieses Jahr wird der Austausch gepflegt. Das erste offizielle Ereignis fand am Sonntag im Werkzeugmuseum statt: der Vereinsempfang Remscheid-Presov. Für ein gemeinsames Auftreten der Städtepartnerschaftsvereine am 9. September beim Tag der Vereine machen sich der Städtepartnerschaftsverein Presov (Ostslowakei) stark.

+ Kommentar: Partnerschaften brauchen Zeit © RGA

Udo Dalitz, seit einem Jahr Vorsitzender, warb für seine Idee beim Empfang. Der Verein war 2003 gegründet worden, um die seit 1989 bestehenden Bande mit Leben zu erfüllen. Bürger besuchen sich wechselseitig, der Verein sorgt für die Unterkunft der slowakischen Gäste bei Privatleuten. Der jährliche Schüleraustausch wird unterstützt und die Semesterarbeit von Studenten aus Presov in Remscheid. Die nächste Fahrt nach Presov ist für 2019 geplant. Erste Zusagen für einen gemeinsamen Infostand am Tag der Vereine seien eingegangen, erklärte Dalitz.

Auch die seit 28 Jahren bestehende Partnerschaft mit dem sächsischen Pirna ruht nicht. Seit dem Hochwasser 2002 besucht das Komitee Remscheid – Pirna unter Vorsitz von Thea Jüttner einmal im Jahr die Kreisstadt an der Oberelbe. „Der Austausch zwischen West und Ost ist wichtiger denn je“, findet Jüttner. Mit 70 Remscheidern reist der Verein in der ersten Juli-Woche ins Elbsandsteingebirge. Alle Teilnehmer werden vom ehemaligen OB Pirnas, Hans-Peter Bohrig, empfangen. Die Bergischen besuchen neben den schönsten Ecken Pirnas die Sächsische Schweiz und Dresden.

Die älteste Liaison ist die mit den Franzosen in Quimper, die bis 1971 zurückreicht. Der Verein zählt über 300 Mitglieder. Der sportliche Wettstreit hat es Deutschen und Franzosen angetan. „Neun Remscheider reisen am 16. März zum Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf nach Quimper“, verrät Vorstandsmitglied Bernd Fiedler. Zum Röntgenlauf am 28. Oktober rechnen die Quimper-Freunde mit Zusagen aus der Bretagne. Über Christi Himmelfahrt werden 45 Franzosen erwartet, die hier in Familien unterkommen. „Wir besuchen beispielsweise das Haus der Geschichte in Bonn“, berichtet Vorsitzende Claudia Nast.

Mast-Weisz fährt im Juni zu Arbeitstreffen in die Türkei

Zur Bürgerreise im Herbst nach Frankreich haben 50 Remscheider zugesagt. Bei Caen besuchen die sie die Schauplätze des „D-Days“, der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. „Die deutsch-französischen Städtepartnerschaften trugen zunächst zur Versöhnung beider Länder bei. Wer sich gegenseitig kennt, räumt schneller Ressentiments aus dem Weg“, betont Nast.

Frisch ist die Partnerschaft mit Ashington/Newbiggin by the Sea an der britischen Nordostküste. 2016 wurde sie beurkundet, einen Verein um den Vorsitzenden Christian Günther gibt es auch. Stadtdirektor Sven Wiertz, der sich im Rathaus federführend kümmert, kündigt die zweite Jugendreise an. In der ersten Sommerferienwoche geht es nach Südengland – mit elf Kindern, vier Betreuern und zwei VW-Bussen. Die Fahrt ist ausgebucht.

Insgesamt, beobachtet Wiertz, „erlebt Großbritannien eine Renaissance bei Jugendlichen, nicht nur in London“. Die Briten, für die Deutschland mit dem Absturz des Pfundes teuer geworden ist, waren bereits in Remscheid. Außerdem pflegt das Rögy einen Austausch mit einer Partnerschule, der Northumberland Church of England Academy.

NUMMER 6: MRAGOWO POLEN Noch 2018 soll eine Delegation nach Mragowo am Rand der Masurischen Seenplatte reisen. Dezernent Thomas Neuhaus hofft, dass ein Freundschaftsverein gegründet wird, der keine Konkurrenz zu den Sensburgern sein soll. Eine weiterführende Schule aus dem Kreis Mragowo hat Interesse an einer Partnerschaft in Remscheid bekundet.

Ein zartes Pflänzlein ist der Austausch mit dem zentralanatolischen Kirsehir. 2015 ins Leben gerufen, verspricht OB Burkhard Mast-Weisz, die Kontakte nicht einschlafen zu lassen. Anfang Februar hat er sich am Rande eines Kirsehir-Treffens in Dortmund mit seinem Amtskollegen Yasar Bahçeci länger ausgetauscht. „Wir bekommen zwar aufgrund der angespannten Situation keine politische Delegation zustande, ich werde aber Ende Juni mit dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Hartmut Demski für vier Tage in die Türkei zum Arbeitstreffen fliegen“, kündigt der OB an. Das GBG wird nach Ostern türkische Jugendliche begrüßen, zum Hackenberger Turnier Pfingsten werden Kicker aus Kirsehir erwartet. Ein Pfund für die Partnerschaft: In Remscheid lebt aus der Region Kirsehir eine vierstellige Zahl Türken.