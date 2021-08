Stadtwerke: „Es gibt keine Versorgungskrise“

Interview der Woche

Wasser, Strom und Gas wird es weiter geben, sagt Professor Dr. Thomas Hoffmann.

Von Axel Richter

Herr Dr. Hoffmann, ist die Versorgung der Remscheider mit Wasser, Strom und Gas in der Corona-Krise gesichert?

Prof. Dr. Thomas Hoffmann: Ja, die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist weiterhin gewährleistet. Unsere Verbundleitwarte ist rund um die Uhr besetzt. Seit einigen Wochen darf keiner – außer den Mitarbeitern der Leitwarte selbst – die Leitwarte betreten. Zum Schutz der Betriebsführer untereinander werden die Schichtübergaben so kurz wie möglich gehalten, unter durchgängiger Einhaltung der notwendigen Abstände und hygienischen Rahmenbedingungen. Unsere Rufbereitschaft, die auf Störfälle reagiert, agiert ausschließlich von zu Hause aus, um potenzielle Kontakte zu reduzieren. Und unser Lager verfügt über ausreichend Materialmengen für die Störungsbeseitigung.

Die Leitwarte wacht über die Verteilung zum Beispiel des Stroms. Was, wenn erst gar keiner mehr ankommt? Wäre ein Blackout vorstellbar, weil den Produzenten die Mitarbeiter in der Pandemie ausfallen?

Hoffmann: Nein, das ist höchst unwahrscheinlich. Stromproduzenten und Stromnetzbetreiber haben für solche Szenarien klare Notfallpläne entwickelt. Die Politik agiert aus meiner Sicht in der Krise zudem sehr vernünftig. Es gibt deshalb keine Versorgungskrise.

Das sehen die Menschen, die Klopapier hamstern, anders.

Hoffmann: Ja, und ich verstehe sie nicht.

Die Menschen sind verunsichert. Spüren Sie das im Unternehmen Stadtwerke?

Hoffmann: Natürlich gibt es in einer solchen Ausnahmesituation bei den Kunden Fragen und Sorgen. Uns haben zum Beispiel Fragen nach der Qualität des Trinkwassers erreicht. Wir können jedem versichern, die Corona-Krise ändert an der Güte des Trinkwassers nichts. Unser Wasser war vorher sehr gut und es ist jetzt weiterhin sehr gut. Fragen haben uns auch zum Busangebot erreicht. Wir haben entsprechend reagiert.

Zum Beispiel lassen Sie die Fahrgäste nur noch hinten ein- und aussteigen.

Hoffman: Ja. Um unsere Fahrer vor möglichen Infektionen bei ihrer Arbeit zu schützen, haben wir den Barverkauf im Bus eingestellt. Die erste Tür wird nicht mehr geöffnet, der Ein- und der Ausstieg erfolgt über die hinteren Türen. Hinter der ersten Sitzreihe wurde der Bereich zum Fahrerarbeitsplatz abgesperrt. Weiterhin wurde zusätzlich eine durchsichtige Folie zwischen Fahrerarbeitsplatz und erster Sitzreihe angebracht. Hierdurch kann der Mindestabstand zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen eingehalten werden. Vor jedem neuen Einsatz werden alle Flächen im Bus, vor allem die Haltestangen und Haltegriffe desinfiziert. Per Aushang an den Bustüren sowie an stark frequentierten Haltestellen weisen wir darauf hin, beim Warten auf den Bus, beim Einsteigen und im Bus ausreichend Abstand zueinander zu halten. Des Weiteren setzen wir vorrangig Gelenkbusse ein, um so viel wie möglich Platz im Bus zu schaffen. Auch bleiben die Fenster und Dachluken geöffnet, um den Luftaustausch bzw. die regelmäßige Frischluftzufuhr zu ermöglichen.

Viele Menschen fahren dennoch vorläufig nicht mehr mit dem Bus. Was haben Sie Ihren Kunden mit Bären-, Schokoticket und Co. angeboten?

Hoffmann: Für unsere Abo-Kunden besteht, wenn sie es wünschen, die Möglichkeit, mit dem Abo für einige Monate zu pausieren. Das heißt, sie zahlen in dieser Zeit nichts dafür. Hiervon haben bislang 200 Abo-Kunden Gebrauch gemacht. Interessierte Kunden können sich telefonisch oder per Email an uns wenden.

Derzeit sind die Preise für Energie gering. Wird das nach der Krise bleiben?

Hoffmann: Das hängt davon ab, wie sich die Krise weltweit weiterentwickelt. Derzeit sind die Preise volatil wie an der Aktienbörse. Wir spekulieren nicht auf der Einkaufsseite, das heißt, wir kaufen zum Beispiel unseren Strom für unsere Haushaltskunden über zwei Jahre ein, so dass wir einen vernünftigen, marktfähigen Beschaffungspreis erzielen.

Wie sehr trifft die Krise das Unternehmen Stadtwerke wirtschaftlich?

Hoffmann: Sicher ist, dass diese Ausnahmesituation auch auf den Stadtwerke Remscheid Verbund wirtschaftlich negative Auswirkungen haben wird. Allerdings ist es für belastbare, faktenbasierte Prognosen zu den Folgen derzeit zu früh. Denn wir können heute weder die Entwicklung der Infektionszahlen noch die Dauer des Lockdowns verlässlich abschätzen und damit seriös auch keine wirtschaftlichen Konsequenzen.

Das H2O ist geschlossen, die Busse fahren leer, in den Parkhäusern stehen weniger Autos, die Industrie verbraucht weniger Strom. Von welcher Größenordnung reden wir?

Hoffmann: Die Kurzparker-Einfahrten in die Parkhäuser der PSR sind um etwa 60 Prozent zurückgegangen. Auch der Verkehrsbetrieb verzeichnet einen Fahrgastrückgang von mehr als 60 Prozent. Daher haben wir den Fahrplan auf den Samstagsfahrplan, ergänzt um zusätzliche 19 Fahrten, vor allem am frühen Morgen, angepasst. Bei unseren Gewerbe- und Industriekunden ist der Stromabsatz Ende März/Anfang April bereits um etwa 10 Prozent gegenüber einem Normalniveau gesunken. Einige haben sich bereits bei uns gemeldet, um über die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen zu sprechen. Von Haushaltskunden gibt es dagegen kaum Anfragen. Das H2O in Lennep und das Sportbad am Park sind geschlossen. Hier nutzen wir die Zeit, Arbeiten, die eigentlich für die Revisionswochen im August/September vorgesehen waren, vorzuziehen. Damit können wir unseren Gästen bei Wiedereröffnung einen schönen Bad- und Saunabereich präsentieren. Aber natürlich: Das alles hat deutliche Auswirkungen auf unsere Geschäftsentwicklung.

Sehen Sie auch etwas Positives in der Krise?

Hoffmann: Ich bin davon überzeugt, dass nach Ende dieser Krisensituation - wann auch immer das sein wird - die Kunden festgestellt haben, dass sie sich auf ihre Stadtwerke verlassen können. Auch regional agierende Unternehmen werden aus meiner Sicht zukünftig wichtiger werden.

ZUR PERSON

GESCHÄFTSFÜHRER Prof. Dr. Thomas Hoffmann steht seit 2005 an der Spitze der Stadtwerke Remscheid GmbH. Er absolvierte eine kaufmännische und ingenieurwissenschaftliche Ausbildung und war vor seiner Aufgabe in Remscheid als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bremen beschäftigt. Hoffmann ist verheiratet und wohnt in Wermelskirchen.

STADTWERKE Der Unternehmemensverbund gliedert sich in die Stadtwerke GmbH, die EWR GmbH, die Park Service Remscheid GmbH, die H2O GmbH sowie in eine Vielzahl von Beteiligungen im Energie- und Mobilitätsbereich. Das Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatzerlös von 154 Millionen Euro. Von den 536 Mitarbeitern arbeiten derzeit über 100 im Homeoffice.