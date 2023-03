Stadtwerke: Die Busse in Remscheid sind sicher

Die CDU erkundigte sich nach Übergriffen. Ein Unternehmenssprecher gab Entwarnung.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Das Sicherheitsgefühl in den Bussen der Stadtwerke stand zuletzt auf der Tagesordnung für die Remscheider Ortspolitiker. Die CDU hatte sich danach erkundigt, inwieweit sich Frauen in den Nachtstunden in ihrer „Bewegungsfreiheit“ eingeschränkt fühlen – weil sie Übergriffe befürchten. Die Ratsfraktion bezog diese Frage auf den Bericht „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“, den das Bundeskriminalamts veröffentlicht hat. Demnach fühle sich generell nachts nur ein Drittel der Frauen ohne Begleitung sicher – gegenüber 60 Prozent der Männer, wie die CDU eine Hauptaussage der Untersuchung zusammenfasste.

In Remscheid besteht offenbar kein Grund zur Angst – jedenfalls nicht in den Bussen. Dies ließ Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität der Stadtwerke, die Ortspolitiker im Fachausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität wissen. Er könne nur bedingt Aussagen über das subjektive Sicherheitsgefühl treffen. Aber: „In den letzten zwei Jahren wurden uns insgesamt 38 Fälle gemeldet, bei denen es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen unserem Fahrpersonal und Fahrgästen kam.“

Streit über die Maskenpflicht eskalierte hin und wieder

Hintergrund seien in den meisten Fällen Meinungsverschiedenheiten zu den Themen Fahrausweis und Masken gewesen. In einzelnen Fällen sei hier die Polizei hinzugezogen worden. „Tätliche Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen in unseren Bussen sind uns für diesen Zeitraum nicht bekannt“, heißt es in dem Bericht der Stadtwerke für den Ausschuss.

Während die Busse mit Videokameras ausgestattet sind, sei dies aus rechtlichen Gründen an den Haltestellen nicht möglich. Die Anlagen am Friedrich-Ebert-Platz und am Hauptbahnhof würden ausschließlich zu betrieblichen Zwecken per Videosystematik überwacht. Eine Ausweitung der Videoüberwachung sei nicht vorgesehen. Denn: Haltestellen zählen zum öffentlichen Raum, zu dem Armin Freund keine Informationen beisteuern konnte.

Generell seien Frauen dort sicher, erklärte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Christel Steylaers. Jedenfalls sicherer als in ihrer eigenen Privatsphäre. „95 Prozent der Übergriffe geschehen im Nahumfeld der Opfer. Dass Täter hinter dem Busch oder an Haltestellen lauern, ist eher Ausnahme, statt die Regel.“ Das dennoch zuweilen Unsicherheit und Unbehagen groß seien, liege auch an der „oft übertriebenen Berichterstattung, insbesondere in den gesellschaftlichen Medien“, führte sie aus.

Sie riet dazu, dass sich die Gesellschaft verstärkt mit den Themen Gewalt und Angst auseinandersetzen solle – aber in der gebotenen Sachlichkeit. Präventiv wäre es wichtig, Vorurteilen zu begegnen und zum Beispiel die Angebote von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen auszubauen.