Das haben die Kremenholler zum 25. Stadtteilfest geplant

Am 1. und 2. September gibt es einige entscheidende Änderungen. Wir geben einen Überblick.

Remscheid. Zum 25. Mal steigt im September das beliebte Kremenholler Stadtteilfest. Geben wird es wieder ein abwechslungsreiches Programm an zwei Tagen. Doch: In diesem Jahr wird es einige „entscheidende Änderungen“ geben, macht Gabriele Leitzbach, Vorsitzende des ausrichtenden Initiativkreises Kremenholl (IK), deutlich. Der RGA stellt die Pläne vor.

Wann wird gefeiert?

Zwei Tage wird gefeiert: am 1. und 2. September. Neu ist allerdings in diesem Jahr, dass der IK sein Fest an einem Freitag und Samstag ausrichten wird.

Warum gibt es die Änderungen?

Die Ehrenamtler wollen sich von den Anstrengungen der beiden Festtage etwas erholen, macht Gabriele Leitzbach deutlich. Doch: Der Sonntag wird für sie keinesfalls ein gemütlicher – schließlich müsste dennoch alles abgebaut und aufgeräumt werden.

Worauf können sich Besucher am ersten Tag freuen?

Beginn ist am Freitag mit dem „1. Kremenholler Nightfever“. Ab 20 Uhr wird DJ Marcel Filodda zur Disco-Party auflegen – im Vordergrund stehen neben Songs der 80er und 90er Jahre auch aktuelle Hits aus den Charts. „Marcel Filodda wird mit Sicherheit das richtige Mittel finden, die Generationen 20 bis 60 plus mitzureißen und zum Tanzen zu animieren“, heißt es in einer Ankündigung. Einlass ist ab 19 Uhr in die Aula des Käthe- Kollwitz-Berufskollegs (Tersteegenstraße 1-5). Eintritt frei.

Was steht am Familientag an?

„Der Samstag ist weiterhin der traditionelle Familientag“, blickt Leitzbach voraus. Ab 14 Uhr gibt es auf dem Schulhof und im Gebäude des Berufskollegs ein Bühnenprogramm, Imbissstände und Mitmachaktionen – darunter Enten-Angeln, Trampolinhüpfen, Torwandschießen, Wasserspiele und mehr. Außerdem findet wieder der Luftballonwettbewerb statt.

Welche Musik erwartet die Gäste zum Abschluss?

Den Abschluss der zwei Festtage am Kremenholl bildet ein Auftritt der Liveband Reunion. „Auf vielfachen Wunsch zahlreicher Stammgäste“, so Gabriele Leitzbach, werden die Musiker ab 20 Uhr „Good Rockin’ Country“-Musik spielen.

Das Programm

Freitag, 1. September

ab 20 Uhr: DJ Marcel Filodda legt bei „Kremenholler Nightfever“ auf.

Samstag, 2. September

14 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich

15 Uhr: Musik und Tanz der Kindertageseinrichtungen Kremenholler und Paulstraße sowie der Gemeinschaftsgrundschule Kremenholl

15.45 Uhr: „Dance in the City“ – Aufführungen der Kindertanzgruppen

16.15 Uhr: Luftballonwettbewerb für Kinder

17 Uhr: Aufführung von Tanzraum Remscheid

18 Uhr: Das Verve Dance Center stellt sich vor

20 Uhr: „Good Rockin’ Country“ – Livemusik mit der Band Reunion

ik-kremenholl.de