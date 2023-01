Stadtsparkasse sorgt für eine heiße Show

600 Gäste kamen zur Ziehung der PS-Monatsauslosung ins Teo Otto Theater.

Von Sabine Naber

Remscheid. Rund 600 Gäste hatte die Remscheider Stadtsparkasse für Donnerstagabend ins Teo Otto Theater eingeladen. Sie erlebten live die Ziehung der PS-Monatsauslosung, aber die Besucher wurden zudem kulinarisch mit Fingerfood und einer Candy-Bar verwöhnt und bekamen eine großartige „Tina Turner Tribute Show“ geboten.

Moderator Thorsten Kabitz führte unterhaltsam durchs Programm, sagte eine heiße Show an und versicherte, dass an diesem Abend die Chancen groß seien, mit 250 000 Euro nach Hause zu gehen. Zunächst aber holte er Sparkassenchef Michael Wellershaus auf die Bühne und wollte wissen, wie er denn auf die Idee gekommen sei, dieses Mal die Eintrittskarten nicht zu verkaufen, sondern sie zu verschenken. „Wir möchten damit allen Dank sagen für das, was sie für Remscheid tun. Den vielen Ehrenamtlern und auch den Unternehmern, die sichere Arbeitsplätze anbieten“, machte Wellershaus deutlich.

650 000 Lose werden pro Jahr verkauft

650 000 Lose verkaufe die Sparkasse, die es inzwischen seit 180 Jahren gibt, pro Jahr. Und weil das Motto des PS-Sparens ja „Sparen, Gewinnen, Gutes tun“ heißt, würden mit den PS-Einnahmen kulturelle, sportliche und soziale Projekte unterstützt.

Wie das in der Praxis aussieht, schilderte David Schmidt von der Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater. „Als wir im Mai 2022 zu einem Welcome-Day eingeladen hatten, da waren wir selbst überrascht, dass etwa 75 Kinder aus der Ukraine, zum größten Teil mit ihren Müttern, in unsere Schule kamen. Sie probierten Instrumente aus, konnten wählen, in welchen Bereichen sie aktiv werden wollten“, schilderte Schmidt. Auf die Frage des Moderators, was ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben sei, erzählte Schmidt, dass er einer jungen Frau, die in ihrer Heimat Klavier studiert hatte, ermöglicht habe, jeden Tag in die Schule zu kommen, um ihr Repertoire einzustudieren. „Wir haben ihr dann auch noch einen Studienplatz organisieren können. Ohne die finanzielle Unterstützung der Sparkasse wäre das alles nicht gegangen“, bedankte sich David Schmidt.

Auch dass es im Hastener Kirchpark jetzt eine Boulebahn gibt, hat die Sparkasse ermöglicht. Gerhard Röttger versicherte, wie dankbar sein Verein, die IG Hasten sei, dass die Sparkasse die Umsetzung realisiert habe. „Und unsere Bahn ist für alle da. Jeder darf sie nutzen. Wir sind auf dem Hasten ja weltoffen.“ Bei der Ziehung der Lose durfte David Schmidt den Glücksboten spielen. Dass sich die Lostrommel korrekt drehte, darüber wachten Claudia Kellermann und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz.

„Soll Remscheid die Werkzeug-, die Röntgen, die Seestadt auf dem Berge oder vielleicht sogar die Soulstadt werden?“, wollte der Moderator noch wissen, bevor die größten Hits aus 50 Jahren Tina Turner erklangen.

Zusammen mit sechs hochkarätigen Musikern, zwei Background-Sängerinnen, die auch als Solistinnen glänzten, und vier Tänzerinnen präsentierte die charismatische Interpretin Tess D. Smith die Songs dieser außergewöhnlichen Frau, die Musikgeschichte geschrieben hat. Und rockte in immer anderem Outfit die Theaterbühne. Unvergessliche Hits wie „Lets stay together“, „Private Dancer“, „What's Love Got To Do With It“ und natürlich der Hit „Simply the Best“ erklangen. Die Gäste waren begeistert, Bravo-Rufe waren immer wieder zu hören.

Hintergrund

Per Videoeinblendung erfuhren die Gäste im voll besetzten Theater auch, dass die Sparkasse unter anderem ein neues Kühlfahrzeug für die Remscheider Tafel finanziert hat, das Pfingstturnier der SG Hackenberg unterstützt, zwei neue Kicker fürs Berufskolleg Wirtschaft bezahlt und auch für eine neue Heizung im Katzenhaus des Tierheims gesorgt hatte.