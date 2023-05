Stadtradeln startet: Jetzt noch anmelden

Wer die meisten Kilometer zurücklegt, erhält einen Preis

Remscheid. Die Remscheiderinnen und Remscheider treten wieder in die Pedale: Morgen startet das dreiwöchige Stadtradeln unter der Regie des Fachdienstes Umwelt. Das Ziel: das Auto möglichst stehen lassen und umweltbewusst per Rad unterwegs sein. Auch Grundschulen machen wieder mit. Wer noch nicht angemeldet ist, kann das über die Internetseite nachholen.

Teilnahmeberechtigt sind alle, die in Remscheid wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Erstmals werden die besten Einzelpersonen, Teams und Schulen in diesem Jahr mit Sachpreisen und Pokalen im Wert von insgesamt 1500 Euro am 17. September im Deutschen Werkzeugmuseum ausgezeichnet, gesponsert von der Klima-Allianz Remscheid. mw

www.stadtradeln.de/remscheid