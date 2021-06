Stadtparkteich: Sauerstoff hilft nicht

Gewässer

+ © Michael Sieber Dass der Stadtparkteich keinen natürlichen Zulauf hat und an einigen Stellen undicht ist, ist problematisch, so Michael Zirngiebl von den TBR. © Michael Sieber

Seniorenbeirat will Verfahren, das beim Murmelbachteich angewandt wurde, prüfen lassen.

Von Jennifer Preuß

Der Seniorenbeirat bleibt dran. Vor allem das Thema Stadtparkteich steht immer noch weit oben auf der Agenda des Gremiums. Das macht Michael Zirngiebl zu einem Stammgast. Bei der nächsten Sitzung am 9. Februar wird der Leiter der Technischen Betriebe Remscheid erklären müssen, wieso der Vorschlag des Beirates für den Stadtparkteich nicht geeignet ist.

Hermann-Josef Hohn, stellvertretender Beiratsvorsitzender, regte in einer Anfrage an, dass sich der Ausschuss für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung sowie die Technischen Betriebe mit einem Verfahren auseinandersetzen sollen, das jüngst beim Murmelbachteich zur Anwendung kam. Der Teich in Wuppertal-Heckinghausen war stark verschlammt. Durch die Zufuhr von Sauerstoff konnte die Menge organischen Materials verringert werden.

Der Prozess ähnelt dem Kompostieren. Durch den Sauerstoff werden Bodenlebenwesen aktiviert, die den Schlamm zersetzen. „Gerade ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind oder sich aufgrund ihrer finanziellen Situation keine großen Fernreisen leisten können, schätzen den Stadtparkteich“, schreibt Hermann-Josef Hohn. „Wir würden es daher begrüßen, wenn sich TBR und BUKO mit diesem Verfahren befassen würden.“

Grundsätzlich sei die Zufuhr von Sauerstoff eine gute Methode, um Gewässer wie den Murmelbachteich zu entschlammen, sagt Michael Zirngiebl. Beim Remscheider Stadtparkteich sind die Bedingungen aber anders – und daher ist das Verfahren in diesem Fall nicht zielführend. Wie der Name bereits andeutet, liegt der Murmelbachteich am Durchfluss eines Baches. Der Stadtparkteich dagegen ist kein natürliches Gewässer, eine Wasserzirkulation in dem Sinne gibt es nicht. Im Murmelbachteich wurde ein Großteil des Schlammes ausgeschwemmt, was im Remscheider Fall nicht funktionieren würde.

Der Schlamm ist nicht das Hauptproblem des Teiches

Die Schwierigkeiten sind groß. „Ein Problem ist der Schlamm, dann ist der Teich undicht und hat keinen natürlichen Zulauf. Das ist in der Summe ein großes Problem“, sagt Michael Zirngiebl. Der Remscheider Schlamm ist nicht so beschaffen, dass Sauerstoff zu einer Auflösung führen könnte, wobei der Schmutz eindeutig nicht das Hauptproblem ist. Die undichten Stellen müssen repariert werden, was den Großteil der etwa 350.000 Euro hohen Kosten ausmacht.

Der Stadtparkteich hat seine besten Jahre hinter sich. „Einst war er ein Zierbrunnen, das sieht man noch auf alten Fotos und Postkarten. Vor Jahren wurde der Springbrunnen, der immer frisches Wasser zuführte, aus Kostengründen abgestellt“, sagt Zirngiebl. Das führte zu den heutigen Problemen. Die Entschlammung wäre der erste machbare Schritt, so der TBR-Leiter. Für die Abdichtung hat die Stadt Fördermittel beantragt. Ein Bescheid steht noch aus.