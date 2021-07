Stadtkirche bietet Theater, Weihnachtsbasar und Musik

Advent

+ © Michael Schütz (Archivfoto) Die Stadtkirche lädt für kommenden Sonntag wieder zum ideellen Weihnachtsmarkt vor und im Vaßbendersaal ein. Die Veranstaltung hat sich zum Treffpunkt für die Nachbarschaft entwickelt. © Michael Schütz (Archivfoto)

An Heiligabend findet wieder eine ökumenische Weihnachtsfeier im Vaßbender-Saal statt.

Von Peter Klohs

Traditionell sind die Veranstaltungen an und in der Remscheider Stadtkirche zum Advent und zu Weihnachten vielfältig. Pfarrer Martin Rogalla legt Wert auf drei Schwerpunkte. Das im Sommer neu gegründete Theater-Ensemble „Courageux“ wird am Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr zum ersten Mal auftreten. Unter der Regie von Beate Rüter wird im Vaßbender-Saal das Stück „Herr Mautz“ von Sybille Berg aufgeführt.

Es liegen 100 Vorbestellungen vor. Da der Vaßbender-Saal Platz für ca. 140 Besucher bietet, ist eine Anmeldung sinnvoll. Das Stück wird eine Stunde dauern und am Dienstag, 17. Dezember (20 Uhr), noch einmal aufgeführt. Pfarrer Rogalla hofft, dass die Theatergruppe künftig regelmäßig auftreten kann. Seit einigen Tagen können sich Interessierte dazu einen kurzen Film ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=7Gy7KGSZNcs

Zum 38. Mal wird am 3. Advent (15. Dezember) der ideelle Weihnachtsbasar vor und im Vaßbendersaal stattfinden. Der Verein MyViertel ist zum ersten Mal dabei und hat den Weihnachtsbaum gespendet. Neben Ständen mit kulinarischen Angeboten und weihnachtlichen Artikeln wird das Rahmenprogramm ausführlich und kurzweilig sein. Der Basar beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst der Pfarrer Martin Rogalla und Ulrich Wester. Es gibt einige musikalische Angebote, die jeweils zur vollen Stunde stattfinden. Der Basar schließt um 16 Uhr mit einer kleinen Abschlussfeier, zu der die Pfarrer a.D. Hans-Günther Korb und Friedhelm Krämer einladen. Der Weihnachtsbasar wird von vielen Anwohnern gerne als Treff genutzt.

Ökumenische Feier am heiligen Abend

Wie gewohnt werden die Einnahmen des ideellen Weihnachtsbasars von den Standbetreibern gespendet. Dazu schlägt die Kirche vor, das neue Flüchtlingsboot der evangelischen Kirche, das im Mittelmeer tätig ist, zu unterstützen. In den vergangenen drei Dutzend Jahren ist der Weihnachtsbasar einmal wegen Wetterproblemen ausgefallen. Pfarrer Martin Rogalla hofft, dass dies in diesem Jahr nicht eintreten wird.

STADTKIRCHE PROGRAMM Wer sich über die zahlreichen Aktivitäten der Remscheider Stadtkirche in der Advents- und Weihnachtszeit ausführlich informieren möchte, kann dies hier: www.stadtkirchengemeinde.de

Seit über 25 Jahren begeht die Remscheider Stadtkirche die ökumenische Weihnachtsfeier. Früher war dies eine Feierlichkeit für Alleinstehende, die unterdessen jedoch auch von Paaren gerne besucht wird, so dass man den Namen geändert hat. Am heiligen Abend trifft man sich um 19.15 Uhr im festlich geschmückten Vaßbender-Saal zu geselligen Gesprächen, zum Singen und Feiern. Wie üblich werden viele Mitbürger und einige Gastronomen Salate oder Obst spenden. Für Suppe und kleine Geschenke sorgt die Gemeinde.

Aufgrund der Besucherzahlen der vergangenen Jahre rechnen die Verantwortlichen mit 160 Gästen. Kantorin Ursula Wilhelm wird die Feier musikalisch begleiten.

Über diese drei Highlights hinaus wird es zahlreiche Konzerte geben. Erwähnt werden soll das Weihnachtskonzert des gemischten Chores Voicemble (21. Dezember, 19 Uhr) sowie die weihnachtliche Musik aus der Tudor-Zeit (Heinrich VIII.) am 29. Dezember (18 Uhr) in der Stadtkirche.