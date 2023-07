Wassermangel: Stadtbäume brauchen Unterstützung

In Bahnhofsnähe sieht man sie häufig. Die Wassersäcke der TBR versorgen ganze Reihen an Bäumen, wie hier am Pirnaplatz.

Die TBR hoffen, mit grünen Wassersäcken den überdurchschnittlich trockenen Juni kompensieren zu können.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sie sind grün, hängen an vielen Bäumen der Stadt wie ein Tropf am Patienten im Krankenhaus – und haben eine ganz ähnliche Funktion: Wassersäcke der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) sollen Bäumen helfen, wenn diese im Laufe des Sommers nicht genügend Flüssigkeit aufnehmen konnten. Immer mehr von ihnen sind mittlerweile an Remscheids Straßen zu sehen. Die TBR hoffen, mit den grünen Säcken den überdurchschnittlich trockenen Juni kompensieren zu können.

Mehr als 20.000 Stadtbäume stehen auf Remscheider Boden. Gerade an Hauptverkehrsstraßen und dichten Wohnsiedlungen sollen sie eine grüne Oase bilden und Sauerstoff spenden. Damit das nachhaltig gelingt, sind insbesondere junge Bäume auf Hilfe der Wassersäcke angewiesen.

An über 300 Exemplaren sind sie deshalb angebracht. Bis zu 70 Liter Wasser werden in die obere Öffnung des Sacks gefüllt. Danach wird das Wasser dosiert an den Baum abgegeben: „Das geschieht über zwei kleine Löcher, die am Boden des Sacks zu finden sind. Über einen Zeitraum von sechs bis sieben Stunden geben sie so langsam Wasser an die Bäume ab“, erklärt Thomas Palmisciano von den TBR. Auf diese Weise könne das Wasser ohne zu verdunsten direkt zu den Wurzeln gelangen.

In Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Remscheid entscheiden die TBR stetig über neue Standorte für Stadtbäume. „Alte Flächen wollen wir dabei natürlich möglichst erhalten“, sagt Thomas Palmisciano. Gerade Standorte in Nähe des Remscheider Hauptbahnhofs würden zeigen, wie wichtig die Bäume fürs Stadtbild sind. Betonwüsten würden somit begrünt und das Klima gerade in den Sommermonaten in stark bebauten Gebieten deutlich verbessert.

Die Pflege der Stadtbäume ginge deshalb alle etwas an: „Diejenigen, die sich bei uns mit der Pflanzung beschäftigen, versuchen, optimale Bedingungen für die Bäume zu schaffen. Dazu gehöre etwa, jungen Bäumen genug Mutterboden zum Wurzelschlagen zu geben. „Darüber hinaus kann aber auch jeder Bürger helfen, indem Stadtbäume in der Nähe mit Wasserschlauch oder Gießkanne versorgt werden“, so Palmisciano.