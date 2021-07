Stadt zahlt immer öfter für die letzte Ruhe

Sozialbestattung

Sozialbestattungen und ordnungsbehördliche Beisetzungen nehmen stetig zu.

Von Joachim Dangelmeyer

Trotz „Sarg-Discounter“ und Billig-Bestattung kann sich mancher das letzte Geleit für einen Angehörigen nicht leisten. Oder es gibt niemanden mehr, der sich um eine Beisetzung kümmern könnte. In beiden Fällen springt die Stadt in die Bresche – Tendenz stetig steigend.

„Sozialbestattung“ heißt der erste Fall im Behördenjargon. Sie tritt ein, wenn Hinterbliebene sich zwar um eine Beisetzung des Verstorbenen kümmern wollen, finanziell dazu aber nicht in der Lage sind. In diesen Fällen können sie beim Sozialamt Beihilfen beantragen. Das geschieht etwa 90 bis 100 Mal im Jahr. Die durchschnittlich gewährte Beihilfe betrage 975 Euro, sagt Stadtsprecherin Viola Juric. „Es können auch Ratenzahlungen vereinbart und über fünf Jahre monatlich abgestottert werden“, ergänzt Jürgen Folle.

Der Sachgebietsleiter im Ordnungsamt ist aber vornehmlich mit der zweiten, eingangs erwähnten Form befasst – mit „ordnungsbehördlichen Bestattungen“, wie es im Amtsdeutsch heißt. In diesen Fällen gibt es weder Hinterbliebene noch sonst jemanden, der für eine Bestattung sorgen könnte. Dass die Stadt dann diese Aufgabe übernehme, habe allerdings nichts mit Pietät oder irgendeiner moralischen Verpflichtung zu tun, sondern mit „Gefahrenabwehr“, stellt Jürgen Folle klar.

Um den Ausbruch von Seuchen zu verhindern, müssen Tote innerhalb von zehn Tagen bestattet werden. „Wir können uns da nicht wochenlang auf die Suche nach Angehörigen machen oder uns mit Hinterbliebenen auseinandersetzen, wenn die sich vor ihrer Bestattungspflicht drücken wollen.“ In jenen besonders traurigen Fällen, bei denen Tote zum Teil wochenlang unbemerkt in ihrer Wohnung liegen, gilt diese Frist natürlich nicht. Dann muss alles ganz schnell gehen

Bei Nachforschungen nach Hinterbliebenen stößt das Amt immer häufiger an seine Grenzen: keine Angehörigen bekannt. Dann sorgt die Stadt für die Beisetzung über ihren Vertragsbestatter. Diese Aufgabe wird alle zwei Jahre öffentlich ausgeschrieben – der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Dass die Bestattung in schlichtester Form stattfindet, liegt auf der Hand.

Entscheidend ist dabei auch, ob der Verstorbene in der Kirche war oder nicht. Konfessionslose werden in einer Urne anonym auf dem Waldfriedhof Reinshagen beigesetzt – aus Kostengründen. Bei Kirchenmitgliedern werde in der jeweiligen Gemeinde nachgefragt. „In der Regel werden die Toten dann auf deren eigenem Friedhof beerdigt“, sagt Folle. Die vorgeschriebenen Ruhefristen bleiben jeweils unberührt.

Meist erhält die Stadt das Geld zurück

Aufs Jahr gerechnet musste die Stadt Remscheid 2016 alle vier Tage eine solche „ordnungsbehördliche Bestattung“ vornehmen lassen. Dabei bekommt anschließend der Bestatter übrigens auch eine Vollmacht, um sich von Angehörigen oder aus dem Nachlass des Verstorbenen die Kosten erstatten zu lassen. Leuten, die sich zu Lasten der Stadt vor Bestattungskosten drücken wollen, nimmt Jürgen Folle den Wind aus den Segeln: „In zwei Drittel der Fälle bekommen wir unsere Kosten wieder.“